Nobel premia la mirada de Abdulrazak Gurnah sobre el poscolonialismo en África

Y en su opinión, la dificultad de Europa para entender la situación se puede justificar en una “ especie de avaricia, como si no hubiera suficiente para todos ” .

Al respecto, Gurnah señaló que “ este fenómeno que afecta particularmente a los africanos que viajan a Europa es relativamente nuevo, pero los europeos que fluyen hacia el mundo no es nada nuevo. Hemos tenido siglos de eso ”, en unas declaraciones recogidas en la web de los Premios Nobel .

El Nobel de Literatura distinguió al tanzano Abdulrazak Gurnah , narrador del poscolonialismo , el quinto autor africano en ganar este premio y un escritor que no figuraba en los pronósticos previos .

Y la reacción generalizada de los medios ha sido de sorpresa. El sueco Dagens Nyheter, principal cabecera de este país nórdico, señaló que el “asombro” no era tan grande desde que el chino Mo Yan ganó el premio en 2012 .

De ahí que las especulaciones de este año apuntaran a un escritor caribeño o africano , pero Gurnah no aparecía en las quinielas de los medios suecos ni en las de las casas de apuestas , que mencionaban al keniano Ngugi Wa Thiong’ o, la nigeriana Chimamanda Adichie , Maryse Condé (Guadalupe) y Jamaica Kincaid (Antigua), entre otros.

Aunque el suajili fue su lengua materna, y su acceso inicial a la literatura junto al Corán, el inglés se convirtió en su herramienta de escritura y la tradición literaria en esa lengua , desde Shakespeare hasta V.S. Naipaul, ha marcado su carrera, que comenzó a los 21 años, aunque no se plasmó en novelas hasta mucho más tarde.

En toda su producción hay también un intento por evitar la nostalgia de una África precolonial y, aunque escribe desde el exilio, lo hace sobre todo de su relación con su lugar de origen, de ahí que la memoria juegue un papel central, como queda ya patente en su debut literario, “Memory of Departure” (1987).

En “Pilgrims Way” (1988), Gurnah explora la realidad de la vida en el exilio, y en su tercera novela, “Dottie” (1980), hace un retrato de una mujer negra de origen inmigrante que crece en el contexto racial duro en la Inglaterra de 1950.

Pero el éxito como escritor no le llegó hasta su siguiente libro, “Paradise” (1994), originado tras un viaje al este de África unos años antes, y su prestigio se cimentó con obras posteriores como “Admiring Silence” y “By the sea”.