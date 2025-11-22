$!OMSA encanta al Museo de las Aves de Saltillo con Bach y Mendelssohn

La Orquesta Metropolitana de Saltillo ofreció la noche del viernes un programa dedicado a Johann Sebastian Bach y Felix Mendelssohn que cautivó al público reunido en el auditorio del Museo de las Aves.

Bajo la dirección de Natalia Riazanova, la agrupación presentó un recorrido por los periodos musicales barroco y romanticismo, a través de obras que, según Riazanova, tienen vínculos estilísticos entre ambos compositores.

El concierto abrió con la participación solista del violinista Sebastián García, integrante de la Orquesta Filarmónica del Desierto y co-concertino de la Orquesta Filarmónica “La Super” quien interpretó el Concierto para violín en Mi mayor de Bach, compuesta entre 1717 y 1723, distinguida por el diálogo y conexión entre el instrumento solista y la orquesta. El violinista cerró su intervención con la Sarabande de la Sonata para violín solo en Mi menor, Op. 27, No. 4.