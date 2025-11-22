OMSA encanta al Museo de las Aves de Saltillo con Bach y Mendelssohn

Artes
/ 22 noviembre 2025
    OMSA encanta al Museo de las Aves de Saltillo con Bach y Mendelssohn
    Talento. El público respondió con una ovación de pie que se prolongó por alrededor de tres minutos. FOTO: HÉCTOR MARTÍNEZ

El público correspondió con una ovación de pie que se extendió por tres minutos al cierre del concierto

La Orquesta Metropolitana de Saltillo ofreció la noche del viernes un programa dedicado a Johann Sebastian Bach y Felix Mendelssohn que cautivó al público reunido en el auditorio del Museo de las Aves.

Bajo la dirección de Natalia Riazanova, la agrupación presentó un recorrido por los periodos musicales barroco y romanticismo, a través de obras que, según Riazanova, tienen vínculos estilísticos entre ambos compositores.

El concierto abrió con la participación solista del violinista Sebastián García, integrante de la Orquesta Filarmónica del Desierto y co-concertino de la Orquesta Filarmónica “La Super” quien interpretó el Concierto para violín en Mi mayor de Bach, compuesta entre 1717 y 1723, distinguida por el diálogo y conexión entre el instrumento solista y la orquesta. El violinista cerró su intervención con la Sarabande de la Sonata para violín solo en Mi menor, Op. 27, No. 4.

$!OMSA encanta al Museo de las Aves de Saltillo con Bach y Mendelssohn

TE PUEDE INTERESAR: ¡Legado mexicano! Rompe récord cuadro de Frida Kahlo al ser subastado en 54.7 MDD

Posteriormente, la OMSA interpretó piezas de la Sinfonía para cuerdas No. 11 de Felix Mendelssohn, compuesta en 1823 cuando el autor tenía apenas 14 años. El programa incluyó movimientos como el Menuetto y el Allegro molto, y culminó con el final Commodo Schweizerlied, que retoma melodías tradicionales suizas.

El público respondió con una ovación de pie que se prolongó por alrededor de tres minutos, celebrando la interpretación y el trabajo de la orquesta en la velada.

Temas


Arte
Conciertos
Eventos

Localizaciones


Saltillo

true

Katya González

Reportera apasionada, desafiante y polifacética por naturaleza. Egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo con experiencia en cobertura de política y locales.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Imágenes en redes sociales permitieron conocer diferentes perspectivas del evento, desde multitud corriendo, hasta atención médica. FOTO: X.

Tiroteo durante encendido de árbol en Chicago deja un muerto, siete heridos y amotinamientos
Claudia Sheinbaum inaugura y aborda el Tren Interoceánico en Tonalá, Chiapas

Claudia Sheinbaum inaugura y aborda el Tren Interoceánico en Tonalá, Chiapas
El delito está clasificado como parte de los crímenes contra la libertad y desarrollo psicosexual de menores.

Feminicidio de Silvia también pone el foco en casos de estupro en Coahuila: van nueve en 2025
La etapa de liquidación de AHMSA continúa con la venta de activos para cubrir obligaciones financieras y laborales.

Autoriza juzgado venta de maquinaria de AHMSA en Estados Unidos por 5 mdd
Jazlyn Azulet volvió a México después de recibir atención especializada por quemaduras graves en el Hospital Shriners de Galveston; la Fundación Michou y Mau acompañará su nueva etapa de rehabilitación.

Regresa a México Jazlyn Azulet, bebé sobreviviente de la explosión de pipa en Iztapalapa
Ganadoras. Fátima Bosch se unió a Lupita Jones, Ximena Navarrete y Andrea Meza como parte del selecto grupo de mexicanas que han conquistado el título de Miss Universo.

¡Ya son 4! Estas son las otras mexicanas que se convirtieron en Miss Universo
El SAT confirmó que en 2025 el aguinaldo mantiene su límite exento de 30 UMA, por lo que solo pagarán ISR quienes reciban más de 3,394.2 pesos; la retención aplica únicamente sobre el excedente

¿Se pagan impuestos del aguinaldo? Esto dice la ley y lo que debe saber el trabajador en 2025
Más de 650 obras del programa federal “Escuela es Nuestra” serán revisadas por la Secretaría de Educación.

Coahuila traza ruta para revisar obras con recurso de ‘La Escuela es Nuestra’