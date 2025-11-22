OMSA encanta al Museo de las Aves de Saltillo con Bach y Mendelssohn
El público correspondió con una ovación de pie que se extendió por tres minutos al cierre del concierto
La Orquesta Metropolitana de Saltillo ofreció la noche del viernes un programa dedicado a Johann Sebastian Bach y Felix Mendelssohn que cautivó al público reunido en el auditorio del Museo de las Aves.
Bajo la dirección de Natalia Riazanova, la agrupación presentó un recorrido por los periodos musicales barroco y romanticismo, a través de obras que, según Riazanova, tienen vínculos estilísticos entre ambos compositores.
El concierto abrió con la participación solista del violinista Sebastián García, integrante de la Orquesta Filarmónica del Desierto y co-concertino de la Orquesta Filarmónica “La Super” quien interpretó el Concierto para violín en Mi mayor de Bach, compuesta entre 1717 y 1723, distinguida por el diálogo y conexión entre el instrumento solista y la orquesta. El violinista cerró su intervención con la Sarabande de la Sonata para violín solo en Mi menor, Op. 27, No. 4.
Posteriormente, la OMSA interpretó piezas de la Sinfonía para cuerdas No. 11 de Felix Mendelssohn, compuesta en 1823 cuando el autor tenía apenas 14 años. El programa incluyó movimientos como el Menuetto y el Allegro molto, y culminó con el final Commodo Schweizerlied, que retoma melodías tradicionales suizas.
El público respondió con una ovación de pie que se prolongó por alrededor de tres minutos, celebrando la interpretación y el trabajo de la orquesta en la velada.