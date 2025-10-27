$!Orlando Cuéllar muestra su más reciente trabajo pictórico en la Alianza Francesa

El pasado jueves 23 de octubre el artista Orlando Cuéllar inauguró en la Alianza Francesa su exposición pictórica “Ornamentos”, una muestra reciente de su trabajo que nace del interés por explorar los elementos más característicos de su trabajo. “Quería ver qué destacaba más de mi obra en general, qué es lo que la gente señalaba, por lo que me identificaba. En parte sí había algo de qué es lo que más vendo, pero también lo que me distingue. Entre lo que más vendía eran representaciones de animales, pero fuera de eso la gente me decía que mi obra tiene muchos detalles, mucho simbolismo, mucho color y aparte también me gusta hacer retratos”, explicó el artista para VANGUARDIA.

Las siete obras que integran la exposición, abierta hasta el 27 de noviembre, están cargadas de simbolismo, retratos humanos y animales, tres factores que tanto el propio creador como quienes ha adquirido su obra o gustan de ella han identificado en su trabajo. Asimismo, destaca en ellas una composición particular, con elementos art nouveau y una esencia que alude a los antiguos vitrales de las catedrales católicas. Esto es algo que Cuéllar está estudiando, la presencia de la cultura católica en las expresiones creativas latinoamericanas.

"En un punto me di cuenta que buena parte de mi inspiración es religiosa. Muchas gente pensó que era arte religioso y a lo mejor por eso, por darme de cuenta de esta inspiración, en este semestre empecé a dividir parte de lo que había trabajado en esta serie y lo reorganicé en la serie 'Retablos' y habla mucho de lo que es tomar los elementos típicamente católicos y explorar cómo se resignifican al ser una parte de la identidad cultura en Latinoamérica", mencionó. "Esta segunda serie que nace de 'Ornamentos' es parte de mi proyecto de titulación, en el que sigo trabajando. El tema es cómo la cultura católica es una herencia que tenemos y cómo tenemos derecho a ella. No me considero practicante pero lo estudio porque he visto polémica en el uso de ciertas imágenes religiosas, pero al ser una herencia cultural nos conforma. Con mi abuela rezaba el rosario todas las noches, nos aventábamos el novenario, es algo que tengo muy presente e incluso si no soy creyente para todo digo 'Gracias a Dios', tengo expresiones y eso se ve en mi arte también", agregó.