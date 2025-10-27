Orlando Cuéllar muestra su más reciente trabajo pictórico en la Alianza Francesa

Artes
/ 27 octubre 2025
    Orlando Cuéllar muestra su más reciente trabajo pictórico en la Alianza Francesa
    La exposición del artista estará abierta al público en la Alianza Francesa hasta el 27 de noviembre. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ.

El artista inauguró la exposición ‘Ornamentos’ donde conjuga algunos de los elementos más significativos de su obra a la fecha

El pasado jueves 23 de octubre el artista Orlando Cuéllar inauguró en la Alianza Francesa su exposición pictórica “Ornamentos”, una muestra reciente de su trabajo que nace del interés por explorar los elementos más característicos de su trabajo.

“Quería ver qué destacaba más de mi obra en general, qué es lo que la gente señalaba, por lo que me identificaba. En parte sí había algo de qué es lo que más vendo, pero también lo que me distingue. Entre lo que más vendía eran representaciones de animales, pero fuera de eso la gente me decía que mi obra tiene muchos detalles, mucho simbolismo, mucho color y aparte también me gusta hacer retratos”, explicó el artista para VANGUARDIA.

Las siete obras que integran la exposición, abierta hasta el 27 de noviembre, están cargadas de simbolismo, retratos humanos y animales, tres factores que tanto el propio creador como quienes ha adquirido su obra o gustan de ella han identificado en su trabajo.

Asimismo, destaca en ellas una composición particular, con elementos art nouveau y una esencia que alude a los antiguos vitrales de las catedrales católicas. Esto es algo que Cuéllar está estudiando, la presencia de la cultura católica en las expresiones creativas latinoamericanas.

$!Orlando Cuéllar muestra su más reciente trabajo pictórico en la Alianza Francesa

“En un punto me di cuenta que buena parte de mi inspiración es religiosa. Muchas gente pensó que era arte religioso y a lo mejor por eso, por darme de cuenta de esta inspiración, en este semestre empecé a dividir parte de lo que había trabajado en esta serie y lo reorganicé en la serie ‘Retablos’ y habla mucho de lo que es tomar los elementos típicamente católicos y explorar cómo se resignifican al ser una parte de la identidad cultura en Latinoamérica”, mencionó.

TE PUEDE INTERESAR: Escucha el Réquiem de Mozart-Süssmayr en la Catedral de Saltillo con la COSA y la Camerata de Coahuila

“Esta segunda serie que nace de ‘Ornamentos’ es parte de mi proyecto de titulación, en el que sigo trabajando. El tema es cómo la cultura católica es una herencia que tenemos y cómo tenemos derecho a ella. No me considero practicante pero lo estudio porque he visto polémica en el uso de ciertas imágenes religiosas, pero al ser una herencia cultural nos conforma. Con mi abuela rezaba el rosario todas las noches, nos aventábamos el novenario, es algo que tengo muy presente e incluso si no soy creyente para todo digo ‘Gracias a Dios’, tengo expresiones y eso se ve en mi arte también”, agregó.

Temas


Arte
Exposiciones

true

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

COMENTARIOS

Selección de los editores
El titular de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, desmintió haber sido víctima de un segundo atentado en una vivienda de la Ciudad de México.

García Harfuch desmiente haber sido víctima de un segundo ataque en CDMX
Asesinan a balazos a Noé Pérez Urquidi, líder sindical de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, en Oaxaca.

Fiscalía de Oaxaca confirma asesinato de Noé Pérez Urquidi, líder sindical, en Salina Cruz
Asesinaron a balazos a Roberto Ramírez Zárate, síndico de Penjamillo, Michoacán.

Michoacán: Asesinan a balazos a Roberto Ramírez Zárate, síndico en Penjamillo; FGE investiga
Piperos bloquearon de manera parcial ambos sentidos de la carretera México-Toluca a la altura de las Plazas Outlet, dejando solo libre un carril en ambos sentidos para la circulación, exigen audiencia con las autoridades estatales para que los dejen trabajar, después de que se llevó a cabo la Operación Caudal en 48 municipios del Estado de México, en donde fueron asegurados varios pozos y pipas por Lucro Ilícito del Agua.

Conductores de pipas bloquean vialidades entre Edomex y la CDMX tras cierre de tomas clandestinas
El presidente Donald Trump habla con los periodistas mientras el secretario de Estado Marco Rubio, a la derecha, escucha a bordo del Air Force One mientras viaja de Kuala Lumpur, Malasia, a Tokio, Japón.

Si bien ‘le encantaría’ optar a un tercer mandato, Trump respalda a JD Vance y a Marco Rubio
El presidente chino, Xi Jinping, habla durante la cuarta sesión plenaria del XX Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) en Beijing el 23 de octubre de 2025.

Las conversaciones entre EU y China esbozan las tierras raras y la pausa arancelaria que Trump y Xi considerarán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump y la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi. Trump y Takaichi mantuvieron una “agradable” y “franca” conversación telefónica antes de su próximo encuentro.

Para la nueva primer ministro de Japón, la clave para conectar con Trump podría ser la camioneta Ford F-150

El despliegue naval de EEUU en el Caribe, al que se sumará el portaviones USS Gerald Ford, es el más grande desde la invasión a Panamá en 1989. FOTO:

En camino Portaviones USS Gerald Ford; llegaría al Caribe en una semana