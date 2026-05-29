Por temas de salud, posponen homenaje a Laura Esquivel en Saltillo; evento sigue en pie para agosto

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    Por temas de salud, posponen homenaje a Laura Esquivel en Saltillo; evento sigue en pie para agosto
    El evento reunirá al gran talento gastronómico de la ciudad. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ

Los boletos podrán reembolsarse a partir de la próxima semana o conservarse como válidos para la nueva fecha

La cena homenaje dedicada a la escritora Laura Esquivel en Saltillo fue pospuesta debido a problemas de salud de la autora, según se dio a conocer mediante un comunicado oficial difundido por los organizadores del evento.

La actividad, anunciada semanas atrás como una velada que combinaría gastronomía, literatura y música en honor a la reconocida autora mexicana, tenía previsto realizarse el 4 de junio en el Museo de las Aves en un encuentro especial inspirado en el universo de la obra “Como agua para chocolate”. Sin embargo, la propia escritora informó que no podrá viajar a la capital coahuilense en la fecha programada inicialmente.

https://vanguardia.com.mx/show/artes/boletos-a-la-venta-invitan-a-la-cena-homenaje-a-laura-esquivel-en-saltillo-con-musica-gastronomia-y-literatura-HJ20831071

“Por este medio informamos que la señora Laura Esquivel lamentablemente no podrá viajar a la ciudad de Saltillo en la fecha prevista para el homenaje en su honor, debido a problemas de salud”, señala el comunicado emitido en nombre de la autora.

El documento también destaca el vínculo afectivo de Esquivel con Coahuila, al recordar que el estado fue “cuna de su familia materna y fuente de inspiración” para una de sus obras más emblemáticas.

“Confiando en una pronta recuperación, tiene el firme propósito de reprogramar el evento para el próximo mes de agosto, cuando espera poder estar en condiciones de viajar y compartir cada segundo junto a todas las personas que tanto empeño han puesto en realizar este evento tan especial”, añade el texto.

La organizadora del homenaje, Ivonne Orozco, explicó que la decisión se tomó siguiendo indicaciones médicas, “la escritora está en la mejor disposición, pero no podía brincarse las órdenes del médico en esta ocasión”, declaró Orozco.

Asimismo, confirmó que el evento continúa en pie y que próximamente se dará a conocer la nueva fecha oficial.

En cuanto a las personas que ya habían adquirido boletos, los organizadores informaron que podrán solicitar reembolsos a partir de la siguiente semana, en caso de así decidirlo. No obstante, también se indicó que las entradas seguirán siendo válidas para la fecha reprogramada.

Finalmente, en el comunicado, Laura Esquivel agradeció “de corazón la comprensión y el apoyo de los organizadores y de sus lectores”, además de pedir que conserven “ese entusiasmo que tanto la motiva”, mientras se confirma la nueva fecha del encuentro.

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Adriana Armendáriz

Adriana Armendáriz

Coordinadora de Soft News en VANGUARDIA MX en las secciones de Artes, Extremo, Vmás, Vida y las revistas Saltillo360 y Círculo de Oro. Periodista con experiencia en el ámbito deportivo, periodismo de investigación, tendencias y estrategias digitales en redes sociales.

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