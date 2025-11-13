Realizarán homenaje a Ozcar Castañeda en la Casa de la Cultura en Saltillo

Tras el fallecimiento del actor coahuilense Ozcar Castañeda Rada, la comunidad teatral del estado se organizó para que su memoria fuera debidamente honrada, no solo con un homenaje, sino con un acto que marcará para siempre su legado en la escena regional.

Este viernes, en el marco del festival de teatro “Entre calaveritas te veas” se llevará a cabo un evento en honor del actor, director y maestro que por más de 3 décadas creó e impulsó el arte escénico en Coahuila, donde se impondrá de manera oficial su nombre al Teatro de Cámara de la Casa de la Cultura, que por más de 10 años fue su hogar.

El acto es producto de un esfuerzo colectivo en el que se reunieron más de 900 firmas en un oficio que solicitó a la Secretaría de Cultura de Coahuila este ajuste con el cual quedará marcado para el futuro el legado de Castañeda en el teatro de Saltillo y el estado.