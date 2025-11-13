Realizarán homenaje a Ozcar Castañeda en la Casa de la Cultura en Saltillo

Artes
/ 13 noviembre 2025
    Realizarán homenaje a Ozcar Castañeda en la Casa de la Cultura en Saltillo
    Regalo. El acto es producto de un esfuerzo colectivo en el que se reunieron más de 900 firmas en un oficio que solicitó a la Secretaría de Cultura de Coahuila este ajuste. FOTO: ARCHIVO

En el marco del festival ‘Entre Calaveritas te Veas’, este viernes se llevará a cabo un evento en honor del querido actor, director y maestro de teatro, que falleció el pasado 20 de octubre

Tras el fallecimiento del actor coahuilense Ozcar Castañeda Rada, la comunidad teatral del estado se organizó para que su memoria fuera debidamente honrada, no solo con un homenaje, sino con un acto que marcará para siempre su legado en la escena regional.

Este viernes, en el marco del festival de teatro “Entre calaveritas te veas” se llevará a cabo un evento en honor del actor, director y maestro que por más de 3 décadas creó e impulsó el arte escénico en Coahuila, donde se impondrá de manera oficial su nombre al Teatro de Cámara de la Casa de la Cultura, que por más de 10 años fue su hogar.

El acto es producto de un esfuerzo colectivo en el que se reunieron más de 900 firmas en un oficio que solicitó a la Secretaría de Cultura de Coahuila este ajuste con el cual quedará marcado para el futuro el legado de Castañeda en el teatro de Saltillo y el estado.

El evento se llevará a cabo el viernes 14 de noviembre a las 18:00 horas en la Casa de la Cultura de Saltillo. Se invita a las personas asistentes a llevar una flor blanca o una veladora.

Ozcar Castañeda Rada destacó en el teatro coahuilense con obras como “El Horla”, “En el último toque nos vamos”, “¿No escuchas que se acercan?” y “Las vampiras Morales y sus amores criminales”, algunas de las cuales superaron las 300 representaciones a lo largo de décadas de trabajo.

También fue un destacado maestro de teatro, encendiendo la chispa de las artes escénicas en varias generaciones de jóvenes coahuilenses. De hecho este semestre estuvo impartiendo un taller de teatro para niños en el Instituto Municipal de Cultura, hasta su fallecimiento.

Temas


Arte
Homenajes

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


Secretaría de Cultura

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

