Regresa ‘Alchemical experimental’ de Carlos Salas: Una obra de autodescubrimiento

El arte como ejercicio de transmutación de la materia es el tema central de la obra ‘Alchemical experimenta’ del artista Carlos Salas, quien es maestro desde hace más de 10 años en la Escuela de Artes Plásticas prof. Rubén Herrera, diseñador gráfico, artista plástico y especialista en semiótica, hermenéutica y simbología. Por medio de una entrevista concedida a VANGUARDIA nos platicó acerca del concepto que tiene detrás su más reciente exposición.

A través de la expresión de la cianotipia, el artista plasma imágenes que sólo pueden ser concebidas durante un viaje hacia el interior de uno mismo, travesía a la que es posible acceder por medio del autoconocimiento y el conocimiento de los demás como personas.

“La cianotipia me terminó de asentar en esta idea que siempre he tenido de que tanto sujeto, pensamiento y esencia, todo está conectado y esta técnica que no deja de ser una reacción química permite que lo que el espíritu siente se materialice a través de la obra artística”.