Rubén Cadena Gil presentará su arte en el Centro Cultural Vito Alessio Robles de Saltillo

Artes
/ 8 diciembre 2025
    Rubén Cadena Gil presentará su arte en el Centro Cultural Vito Alessio Robles de Saltillo

El artista saltillense vuelve a exponer en su tierra con esta propuesta titulada ‘Recuerdos bajo el mantel’

Este jueves 11 de diciembre el Centro Cultural Vito Alessio Robles (CECUVAR) abrirá al público las puertas de la exposición “Recuerdos bajo el mantel”, una propuesta artística del creador saltillense Rubén Cadena Gil.

En la muestra, que estará en la galería principal del recinto, el artista explora los rincones de su memoria, a través de una obra que abre su intimidad y permite recorrer el camino trazado por Cadena por medio de lo cotidiano.

El también artista y escritor Jaime Torres Mendoza dice sobre la obra que “es un umbral donde el espectador se puede asomar a la memoria de sus antepasados que guardaron bajo el mantel el billete que sobró de la última compra doméstica, el recibo de la compañía de luz y que había que pagar en los siguientes días, el cachito esperanzador para el próximo sorteo de la lotería, las estampitas del santoral católico tan impregnadas de fe, la fotografía del Papa en turno, los retratos que fortalecían el sentido de la comunidad familiar: abuela, papá, mamá, hijo..., mil objetos de la más diversa condición en calidad de mudos testigos de la cotidianidad que se vive con vigor”.

La memoria de Rubén Cadena guarda en sus láminas de arte y en el timbre de voz de sus antepasados –preso en la atmosfera recreada por el artista– una de las páginas más luminosas de su vida privada: sus recuerdos, convertidos en esta obra en íntimos impresionantes dones personales. Su memoria es –como diría Borges– parte de un sueño universal”, agrega.

Cadena Gil, además de artista, tiene una larga trayectoria como funcionario público en el área de cultura, con presencia en instituciones como la Dirección de Servicios Culturales del INBA, el Centro Cultural “José Guadalupe Posada” y además fue Subdirector del Instituto Estatal de Bellas Artes del Gobierno del Estado de Coahuila, así como fundador y coordinador del Taller de Artes Plásticas Infantil “El Colibrí” en Saltillo.

Como artista ha expuesto de manera individual y colectiva en Saltillo —su más reciente muestra se inauguró en 2021 en el Centro Cultural Casa Purcell—, Aguascalientes, Monterrey, “Recuerdos bajo el mantel” se inaugurará este jueves a las 19:00 horas.

Temas


Arte
Exposiciones

true

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

COMENTARIOS

Selección de los editores
El próximo año se tendrá la revisión del acuerdo comercial, Donald Trump ha adelantado que podría dejar que se extinga el acuerdo.

Ante revisión del T-MEC, Coahuila y NL están altamente expuestos: 90% de exportaciones van a EU
Expertos fiscalistas en la ciudad consideraron que las medidas anunciadas por el SAT son para cerrar el paso a las factureras.

Combatir a las factureras y erradicar la evasión fiscal, objetivos de las nuevas disposiciones del SAT para 2026
Trump amenaza a México con nuevos aranceles por la continua disputa del Tratado de Aguas en la frontera

Trump amenaza a México con nuevos aranceles por la continua disputa del Tratado de Aguas en la frontera
Mapa del Estadio Azteca en plataformas de reventa muestra boletos desde 63 mil hasta 927 mil pesos para el partido inaugural del Mundial 2026.

¡Impagables! Boletos del México vs Sudáfrica en el Mundial 2026 alcanzan hasta 927 mil pesos en reventa
Claudia Sheinbaum: la política que convirtió la moda en un mensaje cultural.

Los iconos del estilo 2025: Sheinbaum, Djokovic y Bad Bunny sorprenden en la lista más influyente del NYT
Señala que lo que prevé la ley es el mecanismo de concesión, no de apropiación privada del recurso.

‘Lean la Constitución’: Sheinbaum enfrenta al PAN por la Ley de Aguas
Operativos contra pirotecnia apuntan a comercios cerca de Colegio Civil, en Monterrey

Operativos contra pirotecnia apuntan a comercios cerca de Colegio Civil, en Monterrey

Legisladores detallaron que la acusación se basa en información relacionada con el tránsito de ferrotanques con presunto combustible de procedencia ilegal.

Van por Cabeza de Vaca: lo señalan por huachicol fiscal y exigen traerlo de EU