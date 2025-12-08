Rubén Cadena Gil presentará su arte en el Centro Cultural Vito Alessio Robles de Saltillo

Este jueves 11 de diciembre el Centro Cultural Vito Alessio Robles (CECUVAR) abrirá al público las puertas de la exposición “Recuerdos bajo el mantel”, una propuesta artística del creador saltillense Rubén Cadena Gil.

En la muestra, que estará en la galería principal del recinto, el artista explora los rincones de su memoria, a través de una obra que abre su intimidad y permite recorrer el camino trazado por Cadena por medio de lo cotidiano.

El también artista y escritor Jaime Torres Mendoza dice sobre la obra que “es un umbral donde el espectador se puede asomar a la memoria de sus antepasados que guardaron bajo el mantel el billete que sobró de la última compra doméstica, el recibo de la compañía de luz y que había que pagar en los siguientes días, el cachito esperanzador para el próximo sorteo de la lotería, las estampitas del santoral católico tan impregnadas de fe, la fotografía del Papa en turno, los retratos que fortalecían el sentido de la comunidad familiar: abuela, papá, mamá, hijo..., mil objetos de la más diversa condición en calidad de mudos testigos de la cotidianidad que se vive con vigor”.