Saltillense Arturo Recio Dávila gana el Premio Sergio Galindo 2026 de la Universidad Veracruzana con su obra ‘Ypiranga’

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Artes
/ 24 abril 2026
    Saltillense Arturo Recio Dávila gana el Premio Sergio Galindo 2026 de la Universidad Veracruzana con su obra ‘Ypiranga’
    La FILU 2026 y la Editorial UV anunciaron al libro del saltillense, “Ypiranga. Crónica de una travesía”, como obra ganadora del Premio Latinoamericano de Primera Novela Sergio Galindo 2026. FOTO: ESPECIAL

La FILU 2026 y la Editorial Universidad Veracruzana dieron a conocer el fallo del Premio Latinoamericano de Primera Novela Sergio Galindo, que reconoce a nuevas voces de la narrativa en América Latina

La Feria Internacional del Libro Universitario y la Editorial Universidad Veracruzana anunciaron el fallo del Premio Latinoamericano de Primera Novela Sergio Galindo 2026, distinción que este año fue otorgada a la obra Ypiranga. Crónica de una travesía, del escritor de Saltillo, Arturo Recio Dávila, quien firma bajo el nombre de Diógenes Laercio.

De acuerdo con el anuncio oficial difundido por la FILU 2026, el jurado estuvo integrado por Ana Clavel, Pablo Montoya y Eduardo Antonio Parra, quienes determinaron como ganadora esta novela que se incorpora al historial de uno de los premios literarios más importantes impulsados desde Xalapa, Veracruz.

El reconocimiento mantiene vigente el legado de Sergio Galindo, escritor xalapeño nacido en 1926 y figura clave para la Universidad Veracruzana, pues fue fundador y primer director de la Editorial UV, además de impulsar la colección Ficción y la revista La Palabra y el Hombre.

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El Premio Latinoamericano de Primera Novela Sergio Galindo fue creado en 2006 y está dirigido a escritores nacidos y residentes en América Latina, con obras inéditas escritas en español y de tema libre. La distinción contempla un estímulo económico de 150 mil pesos, diploma y la publicación de la novela ganadora por la Editorial Universidad Veracruzana.

Con este fallo, Ypiranga. Crónica de una travesía se suma a una lista de obras reconocidas por la Universidad Veracruzana, que ha premiado en años recientes títulos como Caprichos, de Marcos Ángel Cortés Guadarrama; Los hijuetantas, de David Alejandro Betancourt Vélez, y Un señor muy parecido al abuelo, de Johnny Ibarra Zerpa.

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En sus redes sociales, la cuenta de la FILU felicitó al saltillense, ganador de este distinguido premio. FOTO: ESPECIAL

La noticia también se enmarca en la ruta hacia la FILU 2026, que se realizará del 22 al 31 de mayo en Xalapa, con sedes como Casa del Lago y la Unidad de Artes de la Universidad Veracruzana, de acuerdo con información difundida sobre la feria.

El premio cobra un valor especial en 2026, año del centenario del natalicio de Sergio Galindo, autor cuya obra y labor editorial marcaron el desarrollo cultural de Veracruz y de la literatura mexicana.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

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