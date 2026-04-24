Saltillense Arturo Recio Dávila gana el Premio Sergio Galindo 2026 de la Universidad Veracruzana con su obra ‘Ypiranga’
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La FILU 2026 y la Editorial Universidad Veracruzana dieron a conocer el fallo del Premio Latinoamericano de Primera Novela Sergio Galindo, que reconoce a nuevas voces de la narrativa en América Latina
La Feria Internacional del Libro Universitario y la Editorial Universidad Veracruzana anunciaron el fallo del Premio Latinoamericano de Primera Novela Sergio Galindo 2026, distinción que este año fue otorgada a la obra Ypiranga. Crónica de una travesía, del escritor de Saltillo, Arturo Recio Dávila, quien firma bajo el nombre de Diógenes Laercio.
De acuerdo con el anuncio oficial difundido por la FILU 2026, el jurado estuvo integrado por Ana Clavel, Pablo Montoya y Eduardo Antonio Parra, quienes determinaron como ganadora esta novela que se incorpora al historial de uno de los premios literarios más importantes impulsados desde Xalapa, Veracruz.
El reconocimiento mantiene vigente el legado de Sergio Galindo, escritor xalapeño nacido en 1926 y figura clave para la Universidad Veracruzana, pues fue fundador y primer director de la Editorial UV, además de impulsar la colección Ficción y la revista La Palabra y el Hombre.
El Premio Latinoamericano de Primera Novela Sergio Galindo fue creado en 2006 y está dirigido a escritores nacidos y residentes en América Latina, con obras inéditas escritas en español y de tema libre. La distinción contempla un estímulo económico de 150 mil pesos, diploma y la publicación de la novela ganadora por la Editorial Universidad Veracruzana.
Con este fallo, Ypiranga. Crónica de una travesía se suma a una lista de obras reconocidas por la Universidad Veracruzana, que ha premiado en años recientes títulos como Caprichos, de Marcos Ángel Cortés Guadarrama; Los hijuetantas, de David Alejandro Betancourt Vélez, y Un señor muy parecido al abuelo, de Johnny Ibarra Zerpa.
La noticia también se enmarca en la ruta hacia la FILU 2026, que se realizará del 22 al 31 de mayo en Xalapa, con sedes como Casa del Lago y la Unidad de Artes de la Universidad Veracruzana, de acuerdo con información difundida sobre la feria.
El premio cobra un valor especial en 2026, año del centenario del natalicio de Sergio Galindo, autor cuya obra y labor editorial marcaron el desarrollo cultural de Veracruz y de la literatura mexicana.