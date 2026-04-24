Saltillense Arturo Recio Dávila gana el Premio Sergio Galindo 2026 de la Universidad Veracruzana con su obra ‘Ypiranga’

La Feria Internacional del Libro Universitario y la Editorial Universidad Veracruzana anunciaron el fallo del Premio Latinoamericano de Primera Novela Sergio Galindo 2026, distinción que este año fue otorgada a la obra Ypiranga. Crónica de una travesía, del escritor de Saltillo, Arturo Recio Dávila, quien firma bajo el nombre de Diógenes Laercio.

De acuerdo con el anuncio oficial difundido por la FILU 2026, el jurado estuvo integrado por Ana Clavel, Pablo Montoya y Eduardo Antonio Parra, quienes determinaron como ganadora esta novela que se incorpora al historial de uno de los premios literarios más importantes impulsados desde Xalapa, Veracruz.

El reconocimiento mantiene vigente el legado de Sergio Galindo, escritor xalapeño nacido en 1926 y figura clave para la Universidad Veracruzana, pues fue fundador y primer director de la Editorial UV, además de impulsar la colección Ficción y la revista La Palabra y el Hombre.