Secretaría de Cultura de Coahuila celebrará el Día de Muertos con Festival del Ciclo Eterno

Con más de 30 eventos en las distintas regiones del estado la Secretaría de Cultura de Coahuila conmemorará el Día de Muertos con su Festival del Ciclo Eterno, entre talleres, conciertos, conferencias y lecturas para todos los públicos.

En Saltillo destaca la mesa de diálogo “Sombras en la página. Una exploración de la literatura de terror” con Brenda Santos, Christian García y Sylvia Georgina Estrada el 22 de octubre a las 19:00 horas en la Librería Los Librakos.

También habrá dos funciones del espectáculo con el taller de baile hawaiano y belly dance a cargo de la maestra Laura Fuentes, los días 27 y 28 de octubre a las 18:00 horas en el Teatro de Cámara de la Casa de la Cultura, en cuya galería se inaugurará el 27 la exposición “Rostros de miedo y la muerte” de Liliana Quilantan y Rosa Alma Galván a las 19:00 horas.