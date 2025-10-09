Secretaría de Cultura de Coahuila celebrará el Día de Muertos con Festival del Ciclo Eterno

    Secretaría de Cultura de Coahuila celebrará el Día de Muertos con Festival del Ciclo Eterno

Durante el mes de octubre y los primeros días de noviembre se realizarán distintas actividades artísticas y culturales para conmemorar esta tradición mexicana en la entidad

Con más de 30 eventos en las distintas regiones del estado la Secretaría de Cultura de Coahuila conmemorará el Día de Muertos con su Festival del Ciclo Eterno, entre talleres, conciertos, conferencias y lecturas para todos los públicos.

En Saltillo destaca la mesa de diálogo “Sombras en la página. Una exploración de la literatura de terror” con Brenda Santos, Christian García y Sylvia Georgina Estrada el 22 de octubre a las 19:00 horas en la Librería Los Librakos.

También habrá dos funciones del espectáculo con el taller de baile hawaiano y belly dance a cargo de la maestra Laura Fuentes, los días 27 y 28 de octubre a las 18:00 horas en el Teatro de Cámara de la Casa de la Cultura, en cuya galería se inaugurará el 27 la exposición “Rostros de miedo y la muerte” de Liliana Quilantan y Rosa Alma Galván a las 19:00 horas.

Ahí mismo también se presentarán los grupos del taller de jazz y gimnasia dirigidos por Karla Rodríguez y el taller de piano a cargo del maestro Luis Enrique Santillán el 29 de octubre a las 18:00 horas.

El 5 de noviembre a las 19:00 horas la Banda de Música del Estado, dirigida por José Luis Ulloa, con la soprano Elizabeth Martínez Yeverino, presentará el concierto “Al son de las ánimas” en Paseo Capital.

TE PUEDE INTERESAR: László Krasznahorkai gana el Premio Nobel de Literatura 2025 por su obra ‘convincente y visionaria’

Y para concluir el días 6 a las 23:00 horas, se realizarán las lecturas perfomáticas “Leyendas de Saltillo Antiguo a media noche”, con la coordinación de Diana Lugo en el Centro de las Letras Óscar Flores Tapia, ubicado en el 319 de la calle Juárez, en el Centro Histórico.

De igual manera habrá talleres de cartonería, catrinas y calaveritas, entre otras actividades, en municipios como Torreón, Sabinas, Cuatro Ciénegas, Candela, Guerrero y Acuña, así como altares de muertos en todos los Museos de la Red Estatal.

La cartelera completa se puede consultar en coahuilacultura.gob.mx/festivalcicloeterno.

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

