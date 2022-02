$!‘Ser profesional es ser tu propio crítico’, Said González

La escena de la danza en Saltillo se ha enfocado en los últimos años en la formación de estos talentos, con tal compromiso que Said no es el único joven que ha destacado fuera del municipio, pero al mismo tiempo el público no ha tenido una oferta constante de obras de ballet profesional. El bailarín ha imaginado algo así aquí, pero no es fácil de lograrlo.

“Hace algunos años aquí hubo una pequeña compañía, realizaban producciones de Paquita, junto con el municipio, y ahí tuvimos la oportunidad de contar con una coreógrafa de Monterrey, tuvimos una escenografía grande y era prácticamente una pieza de nivel profesional”, recordó.

“Es un poco más difícil porque el número de estudiantes baja y sube, entonces es difícil crear una producción grande cuando hay pocos alumnos, o también es muy costoso una producción nueva, escenografía, todo lo que implica los vestuarios, entonces creo que sí se puede, y se ha hecho, pero no es tan simple”, agregó.

Ahora, a su regreso a la ciudad, González compartió que le agrada, entre otras cosas, el poder estar de vuelta en su escuela y ver a los jóvenes donde él estuvo hace años, con el mismo potencial para la grandeza que él ya ha podido probar, y de la que sigue en busca.

“Voy a regresar a otra compañía que está en Europa, en Polonia, aún estoy esperando el permiso de trabajo, mientras lo espero aquí en Saltillo y mis planos son seguir bailando a nivel internacional. Me gustaría, así como ahora, si tengo un espacio, regresar a México, a Saltillo, a bailar algunas piezas, dar algunas clases, pero ahorita estoy enfocado en bailar”, concluyó.