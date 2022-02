‘Un portal a través del espejo’ Seus Fomare inaugura su exposición en Residencias Corona

El pasado 12 de febrero el artista Seus Fomare inauguró su exposición ‘Un portal a través del espejo’ en Residencias Corona, lugar que ha prestado por varios años sus instalaciones para mostrar el talento de numerosos artistas. Ese día no fue la excepción y en compañía de familiares y amigos ‘Seus Fomare’ compartió su talento. En VANGUARDIA platicamos con el joven artista sobre su pasión por el arte que comenzó hace poco más de 20 años, la cual aseguró ha tomado como un hobby.

“Las obras que se están exponiendo datan de 2009 hasta la fecha, la verdad llevo pintando y dibujado desde 1999, pero realmente no me dedico a esto, trabajo en otra cosa, lo hago porque me gusta y ahorita por la pandemia tenía ya casi tres años que no hacia una exposición, pero por fin se logró” compartió.

La muestra está conformada por 80 obras aproximadamente, entre ellas se encuentran formatos que van desde 1 metro por 70 centímetros, hasta las más pequeñas tamaño carta de 21 por 27 centímetros, y un mural, esta su obra más reciente a base de pintura en aerosol que plasmó hace una semana, la cual dio nombre a la muestra ‘Un portal a través del espejo’. Entre las técnicas pictóricas podemos encontrar: óleo, acrílico y pintura en aerosol.

Seus compartió que sus obras se basan en su vida, ya sea un sentimiento de tristeza, una pesadilla o solamente una idea, son suficientes para inspirarlo a crear. “Las obras son de vivencias, pesadillas, penas, ideas, ocurrencias que estoy platicando con amigos y de ahí van saliendo. Algunas veces trabajo primero en dibujo rudimentario y luego ya las paso, eso es en una parte de las obras aproximadamente el 50% y la otra parte es como se me va ocurriendo en el momento las pinto ya sea en óleo, acrílico o pintura en aerosol, esta última es mi herramienta preferida” concluyó el artista, quien también ha participado en la elaboración de distintos murales de la ciudad.