Una historia de fantasmas, niños y el terremoto del 85 llega a Amazon Prime Video

Asimismo, señaló el placer que resultó dirigir una película que tiene que recaer en efectos prácticos y unos toques de CGI para poder crear algo que no está ahí, así como el proceso de casting que le llevó a encontrar a sus protagonistas en Ana Emilia, así como Lukas Urkijo , quien interpreta a Nikolaj, el hermano mayor, y Fausto Espejel, el menor.

“A mí me encantó, tengo varios años haciendo cosas en el medio, pero muy diferentes a lo que es actuar en una película, y sobre todo una película porque es como ver una casa construyéndose, es algo largo, tienes que detallar cada cosita y lograr redactar cada historia en una hora y media o dos horas”, comentó por su parte Ana Emilia.

Danaé, mientras tanto, destacó lo conmovedora que es la historia y aunque no dio detalles sobre su personaje aseguró que también le encanta y mueve lo que representa.

“Esa es la epítome de la actuación”, agregó sobre el hecho de participar en una producción con tantos efectos, “actuar es imaginar, y es imaginar sentimientos, circunstancias, pero también puede ser imaginar cosas, imaginar que el cielo se ve de otro color y para mí eso es un super regalo, porque además en la forma que lo ejecutó la producción, fue súper chido para mí. Porque implica un santo de fe, si Alejandro me dice aquí se va a ver algo increíble yo le creo y para mí el cine se trata de eso, de confiar en un equipo”.

“La novela la respeté, yo creo que un 90 por ciento”, añadió el director al respecto del proceso de adaptación, “el tema del temblor ya venía dentro, lo cual me pareció muy interesante, porque aunque soy de Sonora y no lo viví, mi padre venía mucho y esos días iba a venir al Hotel Regis y por alguna razón no pudo venir y ese hotel fue uno de los que se cayó y muchos amigos de mi papá murieron ahí. Lo que hace este hecho histórico, esa memoria de la Ciudad de México, es que hace más digerible la fantasía. En vez de que la fantasía se aleje lo que hace es que lo jala y lo pone dentro de un contexto donde la línea de la fantasía es muy delgada”.

“El extraño caso del fantasma claustrofóbico” llega este 25 de agosto a Prime Video con una aventura para toda la familia.