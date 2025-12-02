$!Vuelve al teatro ‘El chamuco nunca duerme’ para llenar de risas la Navidad en Saltillo

Hace 19 años un amigo del actor y director Francisco Ramírez le pidió que le cubriera en un evento navideño en el Casino de Saltillo. Para no andar improvisando ante el público, decidió crear un monólogo que le sirviera de guía. Así nació la pastorela “El chamuco nunca duerme”, que se ha convertido en un clásico de las fiestas decembrinas en Saltillo, pues año con año vuelve a escena y este 2025 no es la excepción, con funciones el 5 y 6 de diciembre en Teatro Garnica a las 20:30 horas.

“Lo que tiene de diferente es que yo la quise dirigir para toda la familia, que no se sintieran incómodos con albures o violencia, centrarme en la pugna entre el bien y el mal, y en ese tenor la batalla entre el ángel y el diablo es una batalla de baile”, explicó el director sobre su propuesta, que también conforme ha pasado el tiempo se ha adaptado y evolucionado. “Es muy noble porque somos cuatro actores en escena haciendo ocho personajes y es muy rítmica, llena de música, por lo tanto las coreografías y la sincronización tienen que estar perfectas para que se de el tempo de la comedia”, agregó, “y nos hemos adaptado a los guiños a lo que está pasando, antes eran los medios tradicionales y ahora incluimos las redes sociales. A veces cambia radicalmente, el año pasado hicimos la coreografía de ‘Deadpool’”.

Ramírez destacó con orgullo que además del público que se suma en cada nueva temporada, también hay quienes son ya fans recurrentes y vuelven para verla y descubrir cómo cambia con respecto a su versión previa. Con una duración de 50 minutos "El chamuco nunca duerme" tiene un costo de 150 pesos y los boletos se pueden adquirir al Whatsapp 844 271 0991.