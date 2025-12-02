Vuelve al teatro ‘El chamuco nunca duerme’ para llenar de risas la Navidad en Saltillo

Artes
/ 2 diciembre 2025
    Vuelve al teatro ‘El chamuco nunca duerme’ para llenar de risas la Navidad en Saltillo

La obra de Francisco Ramírez tendrá funciones este fin de semana, continuando una tradición de 19 años llevando esta historia a los escenarios de Saltillo cada temporada navideña

Hace 19 años un amigo del actor y director Francisco Ramírez le pidió que le cubriera en un evento navideño en el Casino de Saltillo. Para no andar improvisando ante el público, decidió crear un monólogo que le sirviera de guía.

Así nació la pastorela “El chamuco nunca duerme”, que se ha convertido en un clásico de las fiestas decembrinas en Saltillo, pues año con año vuelve a escena y este 2025 no es la excepción, con funciones el 5 y 6 de diciembre en Teatro Garnica a las 20:30 horas.

“Lo que tiene de diferente es que yo la quise dirigir para toda la familia, que no se sintieran incómodos con albures o violencia, centrarme en la pugna entre el bien y el mal, y en ese tenor la batalla entre el ángel y el diablo es una batalla de baile”, explicó el director sobre su propuesta, que también conforme ha pasado el tiempo se ha adaptado y evolucionado.

“Es muy noble porque somos cuatro actores en escena haciendo ocho personajes y es muy rítmica, llena de música, por lo tanto las coreografías y la sincronización tienen que estar perfectas para que se de el tempo de la comedia”, agregó, “y nos hemos adaptado a los guiños a lo que está pasando, antes eran los medios tradicionales y ahora incluimos las redes sociales. A veces cambia radicalmente, el año pasado hicimos la coreografía de ‘Deadpool’”.

$!Vuelve al teatro ‘El chamuco nunca duerme’ para llenar de risas la Navidad en Saltillo

Ramírez destacó con orgullo que además del público que se suma en cada nueva temporada, también hay quienes son ya fans recurrentes y vuelven para verla y descubrir cómo cambia con respecto a su versión previa.

TE PUEDE INTERESAR: Estos son los eventos culturales que llegan a Saltillo por el mes de diciembre

Con una duración de 50 minutos “El chamuco nunca duerme” tiene un costo de 150 pesos y los boletos se pueden adquirir al Whatsapp 844 271 0991.

Temas


Navidad
Teatro

Localizaciones


Saltillo

true

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

COMENTARIOS

Selección de los editores
López Obrador expresa la necesidad de construir un proyecto pluralista que reconozca la vigencia del México indígena y replantee la relación del país con su propia historia.

AMLO acusa que los conservadores sostienen prejuicios racistas y clasistas
Añaden que la compleja situación financiera de Petróleos Mexicanos hace poco probable que se destinen suficientes recursos para desarrollar un sistema productivo viable.

Advierten que explotación de litio detectado por Pemex es inviable
El anuncio lo hizo la propia presidenta Claudia Sheinbaum al señalar que el objetivo es reducir los costos de transporte y, eventualmente, los precios de la gasolina en la región de la península del país.

Proyecta Gobierno de Sheinbaum megaobra que se integrará al esquema del Tren Maya de carga
La deuda pública de México cerró octubre de 2025 en 51.1% del PIB, mostrando una baja frente al año previo y consolidando la percepción de estabilidad económica.

México tiene solidez económica; Deuda pública se ubica en 51.1% del PIB en 2025
La historia de Héctor Luis “El Güero” Palma es una de las más trágicas y sangrientas del narcotráfico. Su venganza contra el sicario que sedujo y asesinó a su esposa e hijos se convirtió en una leyenda oscura de “ojo por ojo”.

‘Ojo por ojo’... la siniestra venganza de ‘El Güero’ Palma contra el sicario que enamoró y asesino a su esposa y a sus hijos
La Profeco reveló un listado de 10 frituras con niveles excesivos de sodio, sustancia que puede provocar hipertensión, diabetes y obesidad infantil.

Profeco revela cuáles son las 10 ‘papitas’ y botanas que no deberías comer
La WNBA propuso un salario máximo de 1 millón de dólares para 2026, con un promedio proyectado de 500,000 dólares y un mínimo de 225,000.

2026 podría ser el año mejor pagado para las jugadoras de la WNBA
La cadena presentó en México la edición especial Friends Box, que incluye figuras coleccionables y una salsa temática inspirada en la icónica serie.

McDonald’s presenta en México la edición especial ‘Friends Box’: a partir de esta fecha podrás conseguirla