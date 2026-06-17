$!Arturo de la Fuente, diseñador coahuilense, se abre paso en la moda con propuestas únicas

Con 21 años, Arturo de la Fuente ya figura en el mundo del diseño, dejando su huella personal en la moda mexicana que comienza a florecer con el talento de artistas crecientes. El creador, oriundo de Torreón, Coahuila, descubrió su vocación desde los tempranos 14 años de edad, cuando descubrió que existe un panorama por explorar y con el tiempo, reconoció su pasión por las emociones que hay detrás de una pieza artística. El joven terminó haciendo frente a las opiniones de personas que le rodeaban. Dentro de su historial, el lagunero tuvo su tiempo de experimentación con las artes visuales, especialmente la fotografía... pero siempre quedó un hueco por llenar. Hasta que se presentó una oportunidad de diseño, a la que Arturo no pudo decir que no..

LA CASUALIDAD DE SER DISEÑADOR Como si fuera por ‘accidente’, Arturo hizo una prenda para Verónica Maldonado, dueña de la empresa Casa Tribu Textiles, donde se hace ropa de cama, cojinería y cortinas con tela artesanal de Oaxaca, fabricada por Ray, un artesano oaxaqueño que utiliza el método ancestral del telar de pedal con algodón reciclado. Así fue como apareció una oportunidad de negocio, a través del cual se encargan de compartir con la gente el amor por la cultura, lo sostenible, lo orgánico y lo nativo. “Era muy frustrante, era muy difícil, muy complicado [...], porque yo no tenía el poder adquisitivo de sostener la marca por los primeros dos, tres o cuatro años, en lo que arranca”, comentó Arturo para VANGUARDIA.

DE TORREÓN A LAS ESTRELLAS MICHELIN Y PORTADAS DE REVISTA En la trayectoria que este artista ha construido, destaca su participación en hacer el ‘look’ de Edna Alanís, chef de Monterrey que asistió a la alfombra roja de las Estrellas Michelin. Asimismo, sus diseños estuvieron presentes en tres portadas de la revista Influencer; además de encabezar una pasarela en el Teatro Isauro Martínez de Torreón, gracias a Laguna Fashion Festival. El talento del joven lo ha llevado incluso a vestir a Leslie Gallardo, una de las participantes en Acapulco Shore. “Hoy llevamos un año echándole ganas, creo que vamos por buen camino, que he tenido buenos espacios para poder compartir mi trabajo y estoy muy feliz”, destacó para esta casa editorial. Dentro de un futuro próximo, la marca de Arturo estará oficialmente establecida en la Ciudad de México.

LA HUELLA DE ARTURO EN LA MODA MEXICANA En sus diseños, el lagunero procura plasmar el paisaje nativo de su ciudad: el desierto. “Me gusta el ecosistema árido. El calor, el sol, aunque se vea simple y vacío, es un ecosistema lleno de vida. Pero tienes que acercarte para observarlo, así como las telas que tienen tejidos y bordados que, cuando te acercas y le pones atención, ves el detalle de cómo se fabricó”, dijo. Su inspiración para diseñar también se basa en la arquitectura nativa del noreste desértico y en materiales como el adobe y la tierra. “Me gusta mucho que la ropa tenga todas estas texturas que la naturaleza tiene, las mil capas de cosas, de hojas, plantas, piedras, los troncos, las cortezas, las flores”.

Siguiendo una línea de originalidad y para destacar en un universo tan competitivo, un distintivo de Arturo es que sus diseños se sujetan con tirantes. Es decir que omite usar cierres y broches. Y así logra que la ropa se acople al cuerpo, por lo que sus prendas tampoco se distinguen por tallas. Al final, Arturo intenta crear ropa que está viva, que conecta con quien la usa, como prendas conscientes, que se mueven y se amoldan.

LA MODA: UN LUJO NADA COSTEABLE Respecto a la posición de Arturo con el ‘fast fashion’, el diseñador reconoce que la moda de diseñador no es accesible, haciendo que sea un privilegio, por lo que entiende que las personas busquen sentirse y verse bien con prendas de costos más bajos. Sin embargo, está ‘la otra cara de la moneda’. Hay muchas restricciones en el consumismo y la sobreexplotación laboral, según se ha visto y documentado constantemente en otros países. “Niños, adultos, la basura, contaminación, obviamente es un problema, pero también tenemos que entender que muchas veces las personas quieren tener la oportunidad de vestirse y sentirse bien con ellas mismas”, comentó Arturo. El coahuilense reflexionó que, tal vez, la clave está en la recirculación de la moda a través de los tianguis y en el consumo consciente: “El problema no es consumir, el problema es consumir en exceso y que no lo hacemos consciente, que no sabemos de dónde viene, que no sabemos por quién está hecho y por quién viene”. UN SUEÑO CUMPLIDO Esta historia compartida por Arturo es para inspirar, para demostrar que sí hay metas que se cumplen y sí podemos encontrar nuestro lugar en la tierra. En este sentido, el coahuilense señaló: “Si regreso y veo a mi yo de 15 años, digo ‘wow, yo puedo cumplir mis sueños’, y con constancia, con muchas ganas y con amor puedes lograr muchas cosas, realmente. Si lo haces desde el corazón”. Desde Torreón, el diseñador aconseja a artistas emergentes a tener fe, a confiar en los procesos y a dejarse llevar por lo que trae la vida.

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