Así despide el espectáculo mexicano a Pedro Torres, pionero del audiovisual

El creativo y productor Pedro Torres Castilla nunca buscó el protagonismo frente a las cámaras; sin embargo, su huella es visible en cada proyecto que encabezó, así como en las amistades, colaboraciones y relaciones cercanas que construyó con celebridades y artistas que compartieron con él la aventura de la vida y del trabajo creativo. Por ello, en redes sociales se multiplicaron los mensajes dedicados al saltillense. Su paso por el entretenimiento mexicano e hispano no fue en vano. Programas de televisión en México y Estados Unidos informaron sobre el fallecimiento, a los 72 años, del productor que revolucionó la producción de videoclips, realities y contenidos publicitarios en el país. Su nombre se mantiene vigente en plataformas digitales gracias a las múltiples figuras públicas que se tomaron un espacio para despedirlo, agradecerle y reconocer su talento, pasión y entrega profesional detrás de la cámara.

DE CANCIONES A POSTEOS Alejandro Fernández dedicó un emotivo mensaje a Pedro Torres durante su presentación en el Palenque de León, donde le cantó una de sus melodías favoritas y expresó: “Queridísimo Pedro, hasta donde estés”. Horas más tarde, el cantante compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotografías junto al productor, acompañadas de un mensaje: “Fuiste un gran director, gran productor y un amigo increíble. Gracias por todo lo vivido, querido Pedro. Te extrañaremos mucho. Hasta donde estés”, escribió ‘El Potrillo’.

Por su parte, Carlos Rivera expresó su sentir con un mensaje en el que recordó el trabajo que realizaron juntos en 2023: “Adorado Pedro, Dios te reciba allá arriba. Gracias por tu cariño siempre y por cumplir el sueño de hacer este video de mi tierra. Tu magia se queda para siempre en tantas imágenes que se crearon a través de tus ojos y tu corazón. Te queremos. Descansa en paz”, escribió el cantante, de cuyo proyecto VMÁS fue testigo. Daniela Romo fue otra de las figuras de la televisión y la música que se tomó el tiempo para despedir al productor, recordando su colaboración en la primera temporada de la serie Mujeres Asesinas.

“Pedro, gracias por tanta luz, por tu generosa manera de crearla con tanta intuición y talento. Por tenerte en el corazón por siempre y para siempre. Gracias”, escribió la cantante. El periodista Joaquín López-Dóriga también se refirió al legado de Pedro Torres, destacando que fue un adelantado a su época y un impulsor de nuevos talentos. “Pedro Torres marcó un antes y un después en la televisión mexicana. Productor de Big Brother, creador de formatos, impulsor de nuevas narrativas y figura clave en Televisa”, señaló.

COMPARTIENDO HISTORIAS El conductor y actor regiomontano Adal Ramones fue otra de las figuras que despidió al saltillense desde su cuenta de Instagram. “Querido Pedro, gracias por todo... ¡por haber creído en mí hace tantos años! ¡Se te extrañará mucho, genio!”, escribió el conductor de La Granja VIP. La cantante Anahí también se sumó a las despedidas con un mensaje y una imagen junto al productor, al igual que Galilea Montijo.

Uno de sus amigos más cercanos, el productor Alberto “El Güero” Castro, compartió un breve mensaje; sin embargo, varias celebridades recordaron especialmente la cercanía, el compañerismo y la amistad que ambos mantuvieron tras la cámara. La actriz Patricia Reyes Spíndola lamentó la partida de “un gran amigo que supo vivir y disfrutar la vida”, y recordó que fue dirigida por Torres en proyectos como Operación Triunfo y Mujeres Asesinas.

MEMORIAS EN IMÁGENES Héctor Sandarti también se unió a las condolencias para la familia Torres, agradeciendo al productor por haber confiado en su talento y por compartir proyectos como Big Brother VIP y Vas o no vas, entre otros. “Mi más sentido pésame a la familia del querido amigo Pedro Torres. Que Dios lo reciba y descanse en paz”, escribió el periodista Juan José Origel en su cuenta de Instagram. A este mensaje se sumó Maxine Woodside, quien definió al productor como “un gigante del audiovisual”. Con un mensaje breve pero significativo, la actriz Ana Brenda Contreras despidió al productor escribiendo: “Uncle Pete. Por siempre”.