Desde el agradecimiento: Lucía Méndez se despide de su ex y padre de su hijo, Pedro Torres
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
La actriz mexicana rindió homenaje y recordó la importancia de Pedro Torres Castilla en su vida personal y profesional a través de un emotivo mensaje en redes sociales
Una de las personas clave en la vida de Pedro Torres Castilla fue, sin duda, Lucía Méndez, quien no pasó por alto la importancia del productor en su historia personal y familiar. A través de sus redes sociales, la actriz y cantante compartió un mensaje de despedida lleno de agradecimiento, el cual fue bien recibido por el público.
Fue mediante sus cuentas oficiales donde Méndez recordó que Torres le dio el regalo más grande de su vida: su hijo. En el mensaje, la protagonista de ‘Siempre Reinas’ destacó la unión que mantuvieron a lo largo de los años, incluso después de haber tomado caminos distintos.
“Hoy se despide un genio, un visionario y el hombre que me dio el regalo más grande de mi vida: mi hijo. Pedro Antonio, gracias por tantos años de cariño y por esa unión familiar que siempre mantuvimos a pesar del tiempo. Descansa en paz, rodeado de la luz que siempre proyectaste en tu trabajo y en nuestras vidas”, escribió.
¿CÓMO FUE LA RELACIÓN DE PEDRO TORRES Y LUCÍA MÉNDEZ?
La cantante y el productor mantuvieron una relación sentimental a finales de la década de 1980. Lucía Méndez ha reconocido en diversas entrevistas que, pese a su separación en 1996, el vínculo entre ambos siempre se mantuvo cercano y basado en el respeto y la familia.
Méndez se enamoró de la simpatía y el talento de Pedro Torres, a quien admiraba profundamente. Tras una relación previa con Luis Miguel, decidió apostar por el productor y fue ella quien dio el primer paso para iniciar el romance. Incluso lo motivó a mejorar su estilo de vida e imagen personal, algo que el propio Pedro reconoció públicamente.
“Me puso traje, me puso corbata... con Lucía fue maravillosa la relación”, comentó el productor en su momento.
TE PUEDE INTERESAR: Hollywood de luto: muere la actriz Catherine O’Hara
Lucía Méndez también acompañó a Pedro en la etapa final de su vida, luego de que fuera diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta a las motoneuronas y provoca parálisis muscular, así como dificultades en el habla, la deglución y la respiración.
Hace apenas unos días, la actriz compartió que su hijo, Pedro Antonio, se encontraba emocionalmente afectado por el estado de salud de su padre. Asimismo, Méndez estuvo presente en el homenaje que la Presidencia Municipal de Saltillo realizó al productor a finales de 2025, cuando recibió la presea Manuel Acuña. (Con información de El Universal)