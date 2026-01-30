Desde el agradecimiento: Lucía Méndez se despide de su ex y padre de su hijo, Pedro Torres

Una de las personas clave en la vida de Pedro Torres Castilla fue, sin duda, Lucía Méndez, quien no pasó por alto la importancia del productor en su historia personal y familiar. A través de sus redes sociales, la actriz y cantante compartió un mensaje de despedida lleno de agradecimiento, el cual fue bien recibido por el público.

Fue mediante sus cuentas oficiales donde Méndez recordó que Torres le dio el regalo más grande de su vida: su hijo. En el mensaje, la protagonista de ‘Siempre Reinas’ destacó la unión que mantuvieron a lo largo de los años, incluso después de haber tomado caminos distintos.

“Hoy se despide un genio, un visionario y el hombre que me dio el regalo más grande de mi vida: mi hijo. Pedro Antonio, gracias por tantos años de cariño y por esa unión familiar que siempre mantuvimos a pesar del tiempo. Descansa en paz, rodeado de la luz que siempre proyectaste en tu trabajo y en nuestras vidas”, escribió.