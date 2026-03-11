$!La colaboración sorpresa: canta Vivir Quintana junto a Juanes en ‘Humano’

Un nuevo peldaño conquistó la coahuilense Vivir Quintana al lograr una colaboración musical como invitada del colombiano Juanes, por lo que su talento se sumó a ‘Humano’, la más reciente apuesta musical del icónico cantante. En un conversatorio realizado en el Museo Soumaya la noche del miércoles, Vivir Quintana y Juanes charlaron sobre el proceso creativo detrás del sencillo ‘Humano’. Durante el encuentro, el cantante colombiano dejó una reflexión tan aterradora como esperanzadora. “Si ves el mundo, donde quiera que estés, en cualquier país, en cualquier conflicto, hay una polarización absoluta. Incluso hay personas especializadas en eso: mandar mensajes a través del algoritmo para que le lleguen a ciertas personas y reaccionen de una manera específica, salgan a votar, a marchar o hagan determinadas acciones”, explicó el intérprete de ‘La Camisa Negra’.

UNA CANCIÓN QUE PONE A PENSAR La canción salió en plataformas digitales el pasado 5 de marzo, en el canal oficial de YouTube de Juanes, acompañada de una versión “visualizer” del video. “‘Humano’ es una canción del nuevo álbum de Juanes, un querido y admirado artista que me invitó a compartir estas letras y música. Esta canción es un corazón en llamas hablando con honestidad. Gracias, Juanes, por la invitación y el cariño”, escribió la estrella lagunera a sus seguidores en Instagram. Ante los conflictos mundiales, el intérprete de ‘A Dios le Pido’ ve un patrón constante y casi imperceptible que se esconde en la palma de millones de personas: el algoritmo de las redes sociales.

“Lo que hace falta es precisamente eso: el ser humano. Olvidarnos un poco de la tecnología, de los algoritmos, de esas ideas, y mirarnos a los ojos y reconocernos como seres humanos”, señaló el originario de Colombia. “Para ser mejores humanos y humanas, simplemente que te importe. Y si no te importa, haz como que te importa, porque mientras haces eso va a llegar un día en que te va a importar de verdad”, complementó la cantante mexicana.

En la presentación de la canción en redes sociales, Quintana también comentó que el video fue grabado fuera de México. “Espero que les guste mucho y disfruten el video que grabamos en la selva de Costa Rica”, expresó la coahuilense.

PRÓXIMA PRESENTACIÓN Quintana se presentará el próximo 18 de marzo en el festival ‘Música No Borders’, que se realizará en Austin, Texas. En ese mismo evento también participarán Danny Félix, La Coreañera, La Nueva Ola de Cumbia y Moreno X4.

