¿Ya tienes tu boleto? ‘Confunde’ a fans de Adal Ramones presunta cancelación de show en Saltillo
Desde la página en Facebook del Auditorio Parque Las Maravillas lanzó un comunicado deslindandose del show que fue anunciado para enero del 2026; mientras la empresa organizadora mantiene el evento ‘en pie’ a realizarse
Parece que el mote de “La Capital de las Cancelaciones” podría seguir firme para Saltillo. Este viernes se puso en duda la realización del evento Enrollados, encabezado por el regio Adal Ramones, luego de que la página de Facebook del Auditorio Parque Las Maravillas se deslindara del espectáculo. Mientras tanto, los organizadores emitieron un comunicado a través de su equipo de prensa asegurando que todo seguía en pie.
“A todo el público en general y a los fans de Enrollados oficial: hacemos de su conocimiento que el comunicado publicado en la página oficial del show sobre su presentación en las instalaciones del Parque Las Maravillas es completamente falso”, se lee en el mensaje difundido por el auditorio, lo que provocó confusión y molestia entre los usuarios.
En el mismo documento, el Auditorio Parque Las Maravillas enfatizó que no existía ningún contrato firmado con la empresa organizadora. “No existe ningún contrato firmado con nosotros y no tenemos ninguna relación con los puntos de venta publicados en su página oficial”, aseguró.
¿QUÉ PASÓ CON EL SHOW DE ADAL RAMONES EN SALTILLO?
Horas más tarde, el equipo de prensa del evento lanzó un comunicado minimizando la postura del auditorio y reiterando que el espectáculo —que promete traer al elenco de Otro Rollo a Saltillo— seguía en marcha.
“Hace un par de horas se difundió un comunicado por parte del Parque Las Maravillas respecto al evento Enrollados que se realizará el próximo año. La situación ya se aclaró y queremos informarles que la fecha y la sede siguen en pie”, se lee en el documento que también comenzó a circular en redes sociales.
Debido al choque de comunicados, los fanáticos de Adal Ramones, Yordi Rosado, Roxana Castellanos, Gaby Platas y Lalo España no entendían qué sucedería con el evento anunciado para una única fecha en Saltillo.
‘YA SE ARREGLÓ TODO’
La mañana del sábado 22 de noviembre, VMÁS contactó al equipo de prensa del evento, organizado por empresas como One y Music Vibe, quienes confirmaron que el espectáculo se realizará con normalidad.
“La fecha sigue en pie, en el Parque Las Maravillas, el 22 de enero. Está confirmado; ya se arregló todo con el parque”, señaló Fernando Martínez, integrante del equipo de prensa.
Con la sede confirmada, los boletos continúan disponibles en el sitio FunTicket, con precios que van desde los $690 hasta los $1,990 pesos.