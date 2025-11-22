¿Ya tienes tu boleto? ‘Confunde’ a fans de Adal Ramones presunta cancelación de show en Saltillo

Parece que el mote de “La Capital de las Cancelaciones” podría seguir firme para Saltillo. Este viernes se puso en duda la realización del evento Enrollados, encabezado por el regio Adal Ramones, luego de que la página de Facebook del Auditorio Parque Las Maravillas se deslindara del espectáculo. Mientras tanto, los organizadores emitieron un comunicado a través de su equipo de prensa asegurando que todo seguía en pie.

“A todo el público en general y a los fans de Enrollados oficial: hacemos de su conocimiento que el comunicado publicado en la página oficial del show sobre su presentación en las instalaciones del Parque Las Maravillas es completamente falso”, se lee en el mensaje difundido por el auditorio, lo que provocó confusión y molestia entre los usuarios.

En el mismo documento, el Auditorio Parque Las Maravillas enfatizó que no existía ningún contrato firmado con la empresa organizadora. “No existe ningún contrato firmado con nosotros y no tenemos ninguna relación con los puntos de venta publicados en su página oficial”, aseguró.