“Pensé que El Lobo sería un viejo canoso que perdió al amor de su vida durante mucho tiempo, pero luego, cuando conocí a Benito (Bunny), pensé que no, en el primer amor somos niños, el primer amor es apasionado, es como si tuviera el corazón roto, es un nervio crudo y tenía sentido, así que Benito dijo que sí, vino a Los Ángeles y trabajamos durante un par de semanas en las escenas de lucha” , relató el director en entrevista con El Universal.

Por su parte, el reguetonero contó que disfrutó mucho la escena donde sale peleando con el actor estadounidense, a quien ha admirado desde chico.

“La pelea me la disfruté mucho. No podía creerlo. Estábamos más enfocados. Igual la pasé bien. Brad Pitt es bastante sencillo. Cada vez que conozco gente así, que yo admiraba desde pequeño, me dejan una enseñanza grande: se mantienen grandes por ser firmes”, dijo Bad Bunny a Sensacine.

De igual manera, Brad Pitt ha reconocido que encontró en el puertorriqueño la valentía que se necesita para una escena de golpes como la que ambos protagonizan.