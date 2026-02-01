Histórico triunfo latino: Bad Bunny gana Álbum del Año en los Grammy con ‘Debí Tirar Más Fotos’

Una noche de sorpresas y de intensa competencia musical fue la que se vivió este domingo durante la ceremonia de los Premios Grammy, donde el desfile de estrellas y las presentaciones en vivo marcaron el pulso del evento. El máximo galardón de la noche, el premio a Álbum del Año, quedó en manos de Bad Bunny por su disco ‘Debí Tirar Más Fotos’.

“Puerto Rico, créeme cuando te digo que somos mucho más grandes y que no existe nada que no podamos lograr. Gracias a Dios, a la Academia, a todas las personas que creyeron en mí, a quienes formaron parte de este álbum y a todos los latinos que vinieron antes. Muchas gracias”, expresó Benito Martínez al recibir el premio de manos de Harry Styles.