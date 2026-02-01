Histórico triunfo latino: Bad Bunny gana Álbum del Año en los Grammy con ‘Debí Tirar Más Fotos’
Pasaron 26 años para que un artista latino volviera a ganar la máxima categoría de los Grammy. Entre lágrimas y visiblemente emocionado, Bad Bunny recibió el galardón
Una noche de sorpresas y de intensa competencia musical fue la que se vivió este domingo durante la ceremonia de los Premios Grammy, donde el desfile de estrellas y las presentaciones en vivo marcaron el pulso del evento. El máximo galardón de la noche, el premio a Álbum del Año, quedó en manos de Bad Bunny por su disco ‘Debí Tirar Más Fotos’.
“Puerto Rico, créeme cuando te digo que somos mucho más grandes y que no existe nada que no podamos lograr. Gracias a Dios, a la Academia, a todas las personas que creyeron en mí, a quienes formaron parte de este álbum y a todos los latinos que vinieron antes. Muchas gracias”, expresó Benito Martínez al recibir el premio de manos de Harry Styles.
En su discurso, el cantante puertorriqueño dedicó la presea a los inmigrantes expulsados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos, así como a los artistas latinos que abrieron camino en ediciones pasadas de la ceremonia de la Academia de Grabación.
Minutos antes del último corte comercial, Cher recibió un reconocimiento especial y fue la encargada de entregar el premio a Grabación del Año, que recayó en Kendrick Lamar y SZA por el tema ‘Luther’.