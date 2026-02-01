Histórico triunfo latino: Bad Bunny gana Álbum del Año en los Grammy con ‘Debí Tirar Más Fotos’

Histórico triunfo latino: Bad Bunny gana Álbum del Año en los Grammy con ‘Debí Tirar Más Fotos’

+ Seguir en Seguir en Google
Israel García
por Israel García

Pasaron 26 años para que un artista latino volviera a ganar la máxima categoría de los Grammy. Entre lágrimas y visiblemente emocionado, Bad Bunny recibió el galardón

Show
/ 1 febrero 2026
COMPARTIR

Una noche de sorpresas y de intensa competencia musical fue la que se vivió este domingo durante la ceremonia de los Premios Grammy, donde el desfile de estrellas y las presentaciones en vivo marcaron el pulso del evento. El máximo galardón de la noche, el premio a Álbum del Año, quedó en manos de Bad Bunny por su disco ‘Debí Tirar Más Fotos’.

“Puerto Rico, créeme cuando te digo que somos mucho más grandes y que no existe nada que no podamos lograr. Gracias a Dios, a la Academia, a todas las personas que creyeron en mí, a quienes formaron parte de este álbum y a todos los latinos que vinieron antes. Muchas gracias”, expresó Benito Martínez al recibir el premio de manos de Harry Styles.

En su discurso, el cantante puertorriqueño dedicó la presea a los inmigrantes expulsados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos, así como a los artistas latinos que abrieron camino en ediciones pasadas de la ceremonia de la Academia de Grabación.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Wildflower’ de Billie Eilish gana la Canción del año en los Premios Grammy

Minutos antes del último corte comercial, Cher recibió un reconocimiento especial y fue la encargada de entregar el premio a Grabación del Año, que recayó en Kendrick Lamar y SZA por el tema ‘Luther’.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.
TEMAS
Espectáculos
Música
Viral
Localizaciones
Estados Unidos
Personajes
Bad Bunny
Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, calificó como “una mala decisión” y tomada en “un mal momento” la salida de Adán Augusto López de la coordinación del grupo parlamentario en el Senado.

‘Mala decisión’: Noroña califica renuncia de Adán Augusto como coordinador de Morena en el Senado
Se busca reducir los tiempos de atención ante accidentes o bloqueos carreteros.

Se refuerza vigilancia y movilidad en carreteras de Coahuila: SEGOB

No pasarás

No pasarás
Favoritos. Natalia Lafourcade reafirmando su lugar como una de las voces más influyentes de la música en español.

México brilla en los Grammy 2026: Natalia Lafourcade y Carín León encabezan la lista de ganadores
Los emprendedores coahuilenses tendrán acceso a estos créditos por hasta 30 mil pesos.

Coahuila: Iniciarán en marzo créditos de hasta 30 mil pesos para emprendedores
Anticipan que su discusión en el Pleno del Senado de la República podría darse en breve.

Senado alista debate de 40 horas: Mesa Directiva dice que el dictamen está en ‘últimos ajustes’
Sergio Canales es ya un símbolo en los Rayados del Monterrey y por eso muchos consideran que tiene bien ganado su jugoso sueldo.

Danza de los millones: Sergio Canales es el que más dinero gana en la Liga MX
Este domingo 1 de febrero, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF) abre el primer periodo de postulaciones de 2026, con 36 mil espacios de capacitación en centros de trabajo.

Jóvenes Construyendo el Futuro abre registro este 1 de febrero y recibir 9 mil 582 pesos