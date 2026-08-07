Belinda es coronada como una de las grandes bellezas latinas de 2026

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    Belinda es coronada como una de las grandes bellezas latinas de 2026
    Premio. La cantante fue reconocida por People en Español por su trayectoria, personalidad y presencia dentro de la industria latina. FOTO: FACEBOOK@BELINDA
Israel García
por Israel García

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La cantante y actriz mexicana encabeza la selección de People en Español, que también reconoce a figuras como Karol G, Zoe Saldaña y Karim López

Este, en definitiva, es el año de Belinda, ya que a los éxitos profesionales que ha acumulado se suma que lidera la lista de ‘Los 50 más bellos’ de 2026 de la revista People en Español.

La lista, que cada año resalta tanto el éxito como la belleza física de estrellas de la industria latina, también colocó en posiciones destacadas a la colombiana Karol G, la actriz dominicana Zoe Saldaña, la modelo puertorriqueña Dayanara Torres y el basquetbolista mexicano Karim López.

La publicación, que describió a la artista mexicana nacida en España como “imparable” y con “buen sentido del humor”, destacó sus proyectos de este año, como su rol protagónico en ‘Carlota’, la próxima serie histórica de HBO sobre la homónima emperatriz de México, y su tema ‘Por ella’, relacionado con el Mundial de futbol.

LA ELECCIÓN DE BELINDA

Apenas hace unas semanas, Beli fue tema de conversación debido a que fue elegida por Disney-Pixar para prestar su voz a la villana de ‘Toy Story 5’, Lilypad, por lo que su carrera se amplió a otros horizontes.

“Los pensamientos, la energía, los valores, la educación, para mí todo eso es belleza y me fijo cada vez más en esos detalles, y esos detalles hacen que una persona sea bella por dentro y por fuera”, comentó la también actriz de 36 años a la revista sobre su nombramiento.

OTRAS BELLEZAS

En su sección sobre música, People en Español escogió como la más destacada a la colombiana Karol G, seguida por la mexicana Danna Paola, el puertorriqueño Luis Fonsi, el colombiano Feid y el cubano Cimafunk.

En la categoría de actuación, la dominicana Zoe Saldaña lidera la lista, por encima de la mexicana Sofía Castro, hija de la actriz y ex primera dama Angélica Rivera, además del brasileño Marcus Ornellas, Jennifer López y la colombiana Danna García.

Mientras que en la clasificación de televisión o presentadores de pódcasts aparece en primer lugar Dayanara Torres, Miss Universo en 1993, seguida por el conductor venezolano Rodner García, la colombiana Carmen Villalobos, la puertorriqueña Karla Monroig y el cubano William Valdés.

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Y en la clasificación de deportes, People destacó al basquetbolista Karim López, primer mexicano elegido en la primera ronda de selección de jugadores de la NBA, además del ciclista mexicano Isaac del Toro, el cubanoestadounidense Fernando Mendoza, la árbitra mexicana de futbol Katia Itzel García y el futbolista español Lamine Yamal. (Con información de EFE)

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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