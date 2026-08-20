Belinda se convierte en Florence Cassez para nueva serie de Prime Video

De ser un referente de la música pop, Belinda ha regresado en los últimos dos años a la actuación y esta vez, de nueva cuenta, trabajará con Prime Video, pues dará vida a la francesa Florence Cassez en una miniserie. Este jueves, la empresa de streaming realizó un evento para anunciar sus próximas producciones mexicanas y, entre ellas, precisamente se encontraba la que protagonizará Belinda. La intérprete de ‘Lili-Pad’ en ‘Toy Story 5’ aseguró que el proyecto representa un enorme reto y reveló que, además de protagonizarlo, participará como productora asociada junto a Amazon MGM Studios, El Estudio y Tigre Pictures.

¿DE QUÉ TRATARÁ LA SERIE? La producción contará con Daniel Krauze como head writer y Humberto Hinojosa en la dirección. Desde sus historias de Instagram, la cantante de origen español aseguró que la historia de Cassez es compleja y profundamente humana, por lo que espera que sea abordada con sensibilidad, honestidad y respeto. “Desde el primer día he puesto todo mi corazón en este proyecto”, expresó la actriz de ‘Mentiras, La Serie’, quien pidió a sus seguidores mantenerse atentos a los próximos detalles de la producción.

EL CASO FLORENCE CASSEZ La miniserie estará inspirada en el caso de Florence Cassez e Israel Vallarta, detenidos en diciembre de 2005 y acusados de pertenecer a una presunta banda de secuestradores conocida como “Los Zodiaco”. El proceso quedó marcado por la transmisión televisiva de un supuesto operativo policial en el rancho Las Chinitas, imágenes que posteriormente se confirmó habían sido recreadas para las cámaras.

Cassez fue sentenciada a 60 años de prisión, pero en enero de 2013 la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó su liberación al determinar que se habían cometido graves violaciones al debido proceso. El caso provocó, además, una crisis diplomática entre México y Francia. (Con información de Agencia México)