Suspende ONG a RM de BTS por polémica foto con Chris Brown

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    Suspende ONG a RM de BTS por polémica foto con Chris Brown
    Postura. La decisión de la organización generó nuevas reacciones entre las integrantes del fandom ARMY FOTO: ARCHIVO

La organización que combate la violencia contra las mujeres cuestionó el silencio del cantante surcoreano tras su encuentro con el rapero en Toronto

Definitivamente, las fanáticas de BTS no están soportando que un escándalo en redes sociales haya pasado de ser una clásica guerra entre fanáticos a un posicionamiento social internacional. Esto luego de que la ONG The Pixel Project decidiera suspender indefinidamente al cantante surcoreano RM de su lista de modelos masculinos a seguir, debido a su silencio tras la polémica generada por una fotografía en la que aparece junto al rapero Chris Brown.

The Pixel Project decidió suspenderlo indefinidamente de la lista de modelos masculinos a seguir, a la que pertenecía desde 2024, provocando reacciones en redes sociales, sobre todo entre las fanáticas de BTS.

La disputa y lluvia de críticas comenzó el 12 de agosto, cuando RM y J-Hope asistieron al concierto que Usher y Brown ofrecieron en Toronto. Minutos después del espectáculo, el rapero publicó una fotografía en la que aparece posando junto a los dos integrantes de BTS de forma orgullosa y sonriente.

LAS ACCIONES QUE INTENTARON DEFENDER

La publicación provocó una ola de críticas por parte de las fans de los surcoreanos, incluido su famoso ARMY, particularmente por los antecedentes de violencia de Brown. En 2009, el cantante fue declarado culpable de agresión por golpear a Rihanna.

Algunas de las aguerridas fanáticas pusieron en duda las palabras de Rihanna e incluso intentaron arrastrar a otras estrellas del K-pop a la conversación para minimizar lo ocurrido y defender a sus ídolos. Sin embargo, el silencio de estos, en lugar de provocar que se minimizara el ruido, sirvió como gasolina para el fuego del escrutinio público.

Este martes, The Pixel Project compartió un extenso comunicado en su página web, en el que explicó que, al no recibir una declaración pública del artista, tomó cartas en el asunto.

“Con efecto a partir de hoy, suspendemos indefinidamente a RM de nuestra lista de modelos masculinos a seguir”, informó The Pixel Project.

La organización explicó que había elegido al idol después de investigar su trayectoria y encontrar que, a lo largo de los años, había trabajado para cuestionar su propia misoginia, apoyado a mujeres dentro de las artes y hablado públicamente sobre la violencia contra las mujeres en Corea del Sur.

Asimismo, reconoció que esta resolución va mucho más allá de una fotografía y que tiene que ver con el impacto que pueden tener las acciones de una figura pública.

“Nunca hemos esperado que ningún modelo masculino a seguir, incluido RM, sea perfecto. Después de todo, todos somos humanos. Pero ser una persona decente también significa asumir la responsabilidad cuando tus decisiones lastiman a otras personas”, señaló la organización.

El comunicado también señala que la fotografía provocó angustia entre algunas integrantes de ARMY que son sobrevivientes de violencia doméstica y sexual.

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Hasta la tarde del jueves, cerca de las 17:00 horas, ni BTS ni los representantes de RM y J-Hope se habían pronunciado. Por el contrario, en redes sociales crecía la crítica hacia el silencio de ambos. (Con información de El Universal)

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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