Suspende ONG a RM de BTS por polémica foto con Chris Brown

Definitivamente, las fanáticas de BTS no están soportando que un escándalo en redes sociales haya pasado de ser una clásica guerra entre fanáticos a un posicionamiento social internacional. Esto luego de que la ONG The Pixel Project decidiera suspender indefinidamente al cantante surcoreano RM de su lista de modelos masculinos a seguir, debido a su silencio tras la polémica generada por una fotografía en la que aparece junto al rapero Chris Brown. The Pixel Project decidió suspenderlo indefinidamente de la lista de modelos masculinos a seguir, a la que pertenecía desde 2024, provocando reacciones en redes sociales, sobre todo entre las fanáticas de BTS. La disputa y lluvia de críticas comenzó el 12 de agosto, cuando RM y J-Hope asistieron al concierto que Usher y Brown ofrecieron en Toronto. Minutos después del espectáculo, el rapero publicó una fotografía en la que aparece posando junto a los dos integrantes de BTS de forma orgullosa y sonriente.

LAS ACCIONES QUE INTENTARON DEFENDER La publicación provocó una ola de críticas por parte de las fans de los surcoreanos, incluido su famoso ARMY, particularmente por los antecedentes de violencia de Brown. En 2009, el cantante fue declarado culpable de agresión por golpear a Rihanna. Algunas de las aguerridas fanáticas pusieron en duda las palabras de Rihanna e incluso intentaron arrastrar a otras estrellas del K-pop a la conversación para minimizar lo ocurrido y defender a sus ídolos. Sin embargo, el silencio de estos, en lugar de provocar que se minimizara el ruido, sirvió como gasolina para el fuego del escrutinio público. Este martes, The Pixel Project compartió un extenso comunicado en su página web, en el que explicó que, al no recibir una declaración pública del artista, tomó cartas en el asunto.

“Con efecto a partir de hoy, suspendemos indefinidamente a RM de nuestra lista de modelos masculinos a seguir”, informó The Pixel Project. La organización explicó que había elegido al idol después de investigar su trayectoria y encontrar que, a lo largo de los años, había trabajado para cuestionar su propia misoginia, apoyado a mujeres dentro de las artes y hablado públicamente sobre la violencia contra las mujeres en Corea del Sur. Asimismo, reconoció que esta resolución va mucho más allá de una fotografía y que tiene que ver con el impacto que pueden tener las acciones de una figura pública.

“Nunca hemos esperado que ningún modelo masculino a seguir, incluido RM, sea perfecto. Después de todo, todos somos humanos. Pero ser una persona decente también significa asumir la responsabilidad cuando tus decisiones lastiman a otras personas”, señaló la organización. El comunicado también señala que la fotografía provocó angustia entre algunas integrantes de ARMY que son sobrevivientes de violencia doméstica y sexual.

Hasta la tarde del jueves, cerca de las 17:00 horas, ni BTS ni los representantes de RM y J-Hope se habían pronunciado. Por el contrario, en redes sociales crecía la crítica hacia el silencio de ambos. (Con información de El Universal)