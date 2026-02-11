Entre ‘Germán’ y ‘Márgara’: Lalo España celebra 34 años de carrera en Saltillo

Uno de los comediantes más reconocidos del entretenimiento mexicano es Lalo España, quien con 34 años de carrera y miles de anécdotas se mantiene como uno de los favoritos del público gracias a sus personajes y su peculiar sentido del humor. Por ello, eligió Saltillo para presentarse este fin de semana en el marco del Día del Amor y la Amistad. En charla con VMÁS, el integrante de ‘Vecinos’ habló no sólo del espectáculo que llegará a la capital coahuilense, sino también del reto que implica mantenerse vigente con personajes como ‘Germán’ y ‘Doña Márgara’, que cumplen 21 y 23 años, respectivamente.

DEFINIENDO LA VIGENCIA Sobre cómo logra renovar personajes que han permanecido en el gusto del público durante más de dos décadas, el actor explicó: “Gracias a Dios se han mantenido en el gusto del público porque nos vamos actualizando en temas. Los escritores de Vecinos incorporan cosas de redes sociales y temáticas actuales. Aunque el programa mantiene una estructura sencilla y sin pretensiones, los personajes evolucionan, se vuelven más canijos, y eso le encanta a la gente. Germán cada vez es más cínico, más descarado”. Uno de sus personajes más emblemáticos es ‘Doña Márgara Francisca’, quien debutó en el desaparecido programa Otro Rollo y rápidamente conquistó al público con su crítica social y humor irreverente.

“Doña Márgara se ha actualizado mucho. Tiene su canal de YouTube, Garnacha Channel, donde hacemos reportajes en la calle sobre temas actuales. Estamos muy al día con lo que pasa”, comentó. España, quien ha participado de manera ininterrumpida en las 21 temporadas de ‘Vecinos’, agradece que sus personajes sigan vigentes en una era saturada de contenidos. “Puedes hacer un personaje que dure uno o dos años y luego se olvide. Gracias a Dios, ‘Germán’ está por cumplir 21 años y ‘Márgara’ lleva 23. Voy a cumplir 34 años de carrera y sigo actualizándome. Este show lo coescribo con Enrique González ‘El Pointer’, quien fue parte importante del equipo creativo de Vecinos. El espectáculo se llama ‘Amor con humor se paga’ y esperamos que le guste mucho al público”, señaló el jalisciense.

UN SHOW QUE RECORRE EL PAÍS Sobre el reto de llevar este espectáculo a distintas ciudades, explicó que durante meses no pudo hacerlo debido a su participación en la obra ‘Lagunilla Mi Barrio’. “Estuve más de ocho meses ahí, y eso me impedía presentar mi show los fines de semana. Ahora estoy ávido de llevarlo por toda la República. Es un show muy divertido y la gente la pasa muy bien”. El actor, quien también ha participado en telenovelas como ‘La Madrastra’, ‘Para Volver a Amar’ y ‘El Hotel de los Secretos’, adelantó que la gira continuará en ciudades como Oaxaca, Guadalajara y Veracruz.

En cuanto al contacto directo con el público, destacó la importancia de la improvisación. “El show está escrito de principio a fin, pero siempre surgen improvisaciones. De pronto alguien del público interactúa con Márgara y eso lo hace más divertido. La comedia ayuda a perder el miedo al ridículo, a volver a ser niños. Es un espectáculo para adolescentes y adultos, pero conecta con ese niño interior”.

LA RISA, NECESARIA EN LA VIDA Lalo España se presentará el 13 y 14 de febrero en el AS Comedy Bar, prometiendo una doble dosis de risas. “La risa es liberadora, es sanadora. Darnos un momento para el buen humor nos ayuda a romper la rigidez del día a día. Ir a un espectáculo, compartir con amigos y disfrutar como espectador es maravilloso”, aseguró.

POR ESTRENARSE EN VIX Y TELEVISIÓN ‘Germán’ es uno de los pilares de Vecinos, tanto que dio el salto al spin-off de VIX ‘Riquísimos Por Siempre’, cuya segunda temporada se estrenará próximamente. “La primera temporada fue un éxito. Grabamos la segunda el año pasado y se estrenará en mayo, exclusivamente por VIX. Además, en marzo llega la temporada 20 de Vecinos por Las Estrellas, y también estará completa en la plataforma. A finales de mayo comenzamos a grabar la tercera temporada del spin-off”, explicó entusiasmado.