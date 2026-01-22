BTS en México: OCESA K-POP publica precios oficiales de los boletos para los conciertos y actualizan mapa

+ Seguir en Seguir en Google
Show
/ 22 enero 2026
    BTS en México: OCESA K-POP publica precios oficiales de los boletos para los conciertos y actualizan mapa
    BTS se presentará los días 7, 9 y 10 de mayo de 2026 en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, como parte de su gira mundial, con boletos cuyos precios ya fueron dados a conocer por OCESA K-POP. VANGUARDIA

OCESA K-POP publicó los precios oficiales de los boletos para los conciertos de BTS en el Estadio GNP Seguros, programados para mayo de 2026

Luego de varios días de exigencias por parte de las fans de BTS, conocidas como ARMYS, la promotora OCESA K-POP dio a conocer de manera oficial los precios de los boletos para los conciertos que la agrupación surcoreana ofrecerá en la Ciudad de México como parte de su gira mundial. Las presentaciones están programadas para los días 7, 9 y 10 de mayo de 2026 en el Estadio GNP Seguros.

La publicación de los precios se da después de que el pasado 19 de enero Ticketmaster difundiera el mapa oficial del recinto, lo que generó inconformidad entre seguidores del grupo debido a la cantidad de divisiones por zonas y a la falta de información clara sobre los costos de cada sección.

TE PUEDE INTERESAR: ARMY Membership: cómo obtener la membresía oficial para acceder a la preventa de BTS en su gira mundial

PRECIOS OFICIALES DE LOS BOLETOS PARA LOS CONCIERTOS DE BTS EN MÉXICO

Los precios publicados por OCESA K-POP para los conciertos de BTS en el Estadio GNP Seguros son los siguientes:

- 1,767 pesos mexicanos

- 2,840 pesos mexicanos

- 4,476 pesos mexicanos

- 4,948 pesos mexicanos

- 8,010 pesos mexicanos

- 8,482 pesos mexicanos

- 8,953 pesos mexicanos-

13,330 pesos mexicanos, con cargos incluidos

Además, se contempla un cargo adicional de 50 pesos por concepto de procesamiento de orden. En el caso de los boletos VIP, el precio máximo anunciado es de 17,782 pesos mexicanos.

BOLETOS DE BTS EN MÉXICO: OCESA NO INFORMA SOBRE A QUÉ SECCIÓN CORRESPONDE EL PRECIO PUBLICADO

Aunque los costos ya fueron confirmados, no se especificó de forma oficial a qué sección corresponde cada precio, lo que ha generado nuevas dudas entre las personas interesadas en adquirir boletos.

De manera general, se prevé que los boletos de menor costo correspondan a las zonas más alejadas del escenario, mientras que los precios más elevados estarían asociados a las áreas más cercanas, aunque esta relación no ha sido confirmada oficialmente por la promotora.

OCESA PUBLICA PRECIOS DE LOS BOLETOS PARA LOS CONCIERTOS DE BTS Y LUEGO ELIMINA PUBLICACIÓN

De acuerdo con usuarios de redes sociales, OCESA K-POP tenía previsto revelar los precios a las 9:00 horas de este 22 de enero. Sin embargo, la información fue publicada de manera anticipada y retirada minutos después.

Posteriormente, alrededor de las 9:40 horas, la promotora volvió a compartir los precios, los cuales se mantienen vigentes hasta el momento de redacción de esta nota.

DISTRIBUCIÓN ACTUALIZADA DE ZONAS EN EL ESTADIO GNP SEGUROS PARA LOS CONCIERTOS DE BTS

Junto con la actualización del mapa del estadio, Ticketmaster detalló cómo quedó distribuido el recinto para los conciertos de BTS. El estadio se divide en distintas áreas identificadas por colores.

La zona Platino A, marcada en un tono azul grisáceo, se localiza en los espacios más cercanos al escenario. Detrás de esta se encuentra la Platino B, identificada en color gris. Más hacia el fondo del recinto se ubica la zona Verde, que comprende las secciones numeradas del 11 al 24.

El mapa también contempla tres variantes de la zona Naranja. La Naranja A incluye secciones del 1 al 30 situadas en la parte posterior del escenario. La Naranja B mantiene la misma numeración, pero en gradas de mayor altura, mientras que la Naranja C corresponde a las secciones más elevadas del estadio.

Adicionalmente, se incorporó una zona Morada, que ocupa las gradas colocadas en el área donde habitualmente se instala el escenario, así como los espacios designados para personas con discapacidad.

$!Mapa de zonas para los conciertos de BTS en el Estadio GNP Seguros
Mapa de zonas para los conciertos de BTS en el Estadio GNP Seguros Ticketmaster

TE PUEDE INTERESAR: BTS en México: OCESA actualiza fechas de preventa y anuncia cuándo se revelarán los precios de los boletos

Con la publicación de los precios, las ARMYS se preparan para las próximas etapas del proceso de compra, que incluyen la preventa para miembros y la venta general. Hasta el momento, OCESA K-POP y Ticketmaster no han detallado la correspondencia exacta entre precios y secciones, por lo que se espera que esta información sea aclarada antes del inicio de la venta de boletos.

Los conciertos de BTS en México forman parte de una de las giras más esperadas por el público del K-pop, lo que ha generado una alta expectativa y una intensa actividad en redes sociales en torno a la organización y logística de los eventos.

Google News

Sigue todas las noticias de vanguardia.com.mx en Google News

Sigue todas las noticias de vanguardia.com.mx en WhatsApp

Temas


Boletos
Cantantes
Conciertos

Localizaciones


Ciudad de México

Organizaciones


Ocesa
Ticketmaster
BTS

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

Selección de los editores
Tatuajes politizados

Tatuajes politizados
true

El regaño de Sheinbaum a Harfuch
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la detención de Carlos Alejandro “N”, alias “El Botox”, en Michoacán

Cae en Michoacán a Carlos Alejandro ‘N’, alias ‘El Botox’, objetivo prioritario por extorsión y homicidios
Carreras. El Salón de la Fama de los Compositores reconocerá a figuras clave de la música contemporánea y del rock en una ceremonia que se celebrará en Nueva York.

Eligen a Alanis Morissette, Taylor Swift y Gene Simmons para el Salón de la Fama de los Compositores
El 2026 abrió con un cambio significativo: el registro al padrón de telefonía móvil, que se hizo obligatorio desde el día 9 de enero.

Estas personas NO deben hacer el registro de telefonía móvil en 2026: Revisa si estás en la lista
¿Te llegó un mensaje de Spotify a cerca de tu método de pago? Usuarios en redes sociales reportaron que recibieron un mensaje de texto en el que el remitente se hacía pasar por la aplicación de streaming.

‘Su método de pago venció’: alertan suplantación de Spotify para estafar a usuarios

Las nominaciones para la 98ª edición de los Premios Oscar se darán a conocer hoy jueves 22 de enero de 2026.

Premio Óscar 2026... Conoce a los nominados de la gran gala de cine (Lista Completa)
La Embajada de Estados Unidos en México anunció que el programa de FIFA PASS o Pase FIFA ha iniciado.

Mundial 2026: Embajada de EU abre citas prioritarias para tramitar la visa con FIFA PASS