¡Buenas noticias! Volverá Céline Dion a los escenarios en otoño en París

Muy sorpresivo resultó el anuncio de la serie de conciertos que devolverán a los escenarios a la cantante Céline Dion. Este lunes, París se llenó de pistas y anuncios sobre los próximos conciertos que la intérprete de ‘My Heart Will Go On’ ofrecerá en el otoño de este año. Todo parece indicar que no solo se trata de uno de los regresos musicales más esperados, sino también de una mejoría en su salud, luego de que el Síndrome de la Persona Rígida interrumpiera su vida cotidiana, artística y laboral. Y es que precisamente la ciudad francesa fue el lugar donde actuó por última vez en 2024, como parte de la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024.

¿QUÉ PASÓ CON CÉLINE DION? Las fechas de los conciertos, que se celebrarían en La Défense Arena, con capacidad para 40 mil espectadores, se anunciarán próximamente, según fuentes consultadas por el diario Le Parisien. Ese retorno explicaría los misteriosos carteles que este lunes comenzaron a aparecer por la capital francesa, con títulos de algunos de sus grandes éxitos como ‘Power of Love’ o ‘Pour que tu m’aimes encore’, según informó el mismo medio. El diario La Presse, de Quebec, también adelantó esta información y pronostica dos conciertos por semana entre septiembre y octubre próximos.

RETOMANDO EL CAMINO Sería la primera vez que Dion, de 57 años y originaria de Quebec, vuelve al escenario desde su interpretación en lo alto de la Torre Eiffel de la canción ‘Hymne à l’amour’, de Édith Piaf, en uno de los momentos más álgidos de la ceremonia olímpica inaugural del 26 de julio de 2024. Aquella fue también una aparición muy esperada, dado que el año anterior había tenido que cancelar su gira mundial Courage World Tour por los graves problemas que le causa la rara enfermedad neurológica que padece, el síndrome de la persona rígida (SPR), lo que afecta su sistema nervioso y le provoca espasmos.

NO ES FÁCIL La ganadora de dos premios Oscar y varios Grammy debe someterse a un trabajo intenso para lograr controlar sus músculos —incluidos los necesarios para realizar tareas cotidianas como caminar—, y las complicaciones afectan igualmente a sus cuerdas vocales.

Los entresijos de esa lucha los mostró en 2024 en el documental ‘I Am: Céline Dion’. (Con información de EFE)

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