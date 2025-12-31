Capi Pérez y Hola Enfermera anuncian que serán papás por segunda vez
El conductor de televisión y su esposa, la influencer Itzel Barro, confirmaron la llegada de su segundo bebé con un emotivo video en redes sociales que rápidamente se volvió viral
Carlos Alberto Capi Pérez y su esposa, la creadora de contenido Itzel Barro, conocida como Hola Enfermera, cerraron el año con una de las noticias más felices de su vida personal: están esperando a su segundo hijo.
El anuncio se realizó a través de Instagram, donde compartieron un video familiar que conmovió a sus seguidores.
En las imágenes aparecen el conductor, Itzel y su hijo mayor de espaldas, observando el horizonte.
Al girar, cada uno porta una gorra con un mensaje especial: “Dad”, “Mom” y “Big Brother”, confirmando que la familia crecerá muy pronto.
La publicación estuvo acompañada de un mensaje lleno de ternura por parte de Itzel: “Te esperamos con muchísimo amor. Atte: tu papá, tu mamá y tu hermano mayor”.
La noticia tomó relevancia adicional porque llega a poco más de un año del nacimiento de su primer hijo, Vicente, quien nació el 1 de octubre de 2024 y desde entonces se ha convertido en protagonista recurrente de los momentos familiares que la pareja comparte en redes sociales.
Aunque hasta ahora no se ha revelado el sexo del bebé ni la fecha estimada de nacimiento, el anuncio generó una oleada de felicitaciones por parte de colegas del medio artístico, amigos cercanos y miles de seguidores que celebraron la nueva etapa de la pareja.
Con este anuncio, El Capi Pérez y Hola Enfermera comienzan 2026 con una expectativa llena de ilusión, consolidándose como una de las familias más queridas del entretenimiento mexicano en plataformas digitales.