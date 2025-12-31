Capi Pérez y Hola Enfermera anuncian que serán papás por segunda vez

Carlos Alberto Capi Pérez y su esposa, la creadora de contenido Itzel Barro, conocida como Hola Enfermera, cerraron el año con una de las noticias más felices de su vida personal: están esperando a su segundo hijo.

El anuncio se realizó a través de Instagram, donde compartieron un video familiar que conmovió a sus seguidores.

En las imágenes aparecen el conductor, Itzel y su hijo mayor de espaldas, observando el horizonte.

Al girar, cada uno porta una gorra con un mensaje especial: “Dad”, “Mom” y “Big Brother”, confirmando que la familia crecerá muy pronto.

La publicación estuvo acompañada de un mensaje lleno de ternura por parte de Itzel: “Te esperamos con muchísimo amor. Atte: tu papá, tu mamá y tu hermano mayor”.