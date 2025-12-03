$!Casa Blanca usa canción ‘Juno’ de Sabrina Carpenter para campaña de deportaciones; artista lo reprueba

El pasado 1 de diciembre, la Casa Blanca publicó en su cuenta de X (antes Twitter) un video de la campaña antinmigrante que promueve el actual gobierno de Estados Unidos, en manos de Donald Trump.

En las imágenes se muestran distintos arrestos que se han llevado a cabo a personas de aparente origen latino, donde son sometidas. La descripción de la publicación dice “Have you ever tried this one?” (en español: ¿Alguna vez has probado este?), haciendo referencia a la canción que se utilizó para la campaña, llamada ‘Juno’, de Sabrina Carpenter.

Sin embargo, esto no parece ser novedad, pues en otras ocasiones, la administración estadounidense ya ha utilizado temas de artistas reconocidas internacionalmente, como Taylor Swfit.

SABRINA CARPENTER RECHAZA PROMOCIÓN DE CAMPAÑA ANTIINMIGRANTE; CASA BLANCA SE REHUSA A PEDIR DISCULPAS

Fue el 2 de diciembre cuando la joven cantante respondió al video, calificándolo de desagradable y malvado: “This video is evil and disgusting. Do not ever involve me or my music to benefit your inhumane agenda”.