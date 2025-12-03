Casa Blanca usa canción ‘Juno’ de Sabrina Carpenter para campaña de deportaciones; artista lo reprueba

/ 3 diciembre 2025
    Casa Blanca usa canción ‘Juno’ de Sabrina Carpenter para campaña de deportaciones; artista lo reprueba
    El pasado 1 de diciembre, la Casa Blanca publicó en su cuenta de X (antes Twitter) un video de la campaña antinmigrante que promueve el actual gobierno de Estados Unidos, en manos de Donald Trump. FOTO: OCTAVIO GUZMÁN | EFE

Tras la crítica de Sabrina Carpenter a la campaña antiinmigrante, la Casa Blanca se negó a pedir disculpas y a retirar el video de redes sociales

El pasado 1 de diciembre, la Casa Blanca publicó en su cuenta de X (antes Twitter) un video de la campaña antinmigrante que promueve el actual gobierno de Estados Unidos, en manos de Donald Trump.

En las imágenes se muestran distintos arrestos que se han llevado a cabo a personas de aparente origen latino, donde son sometidas. La descripción de la publicación dice “Have you ever tried this one?” (en español: ¿Alguna vez has probado este?), haciendo referencia a la canción que se utilizó para la campaña, llamada ‘Juno’, de Sabrina Carpenter.

Sin embargo, esto no parece ser novedad, pues en otras ocasiones, la administración estadounidense ya ha utilizado temas de artistas reconocidas internacionalmente, como Taylor Swfit.

SABRINA CARPENTER RECHAZA PROMOCIÓN DE CAMPAÑA ANTIINMIGRANTE; CASA BLANCA SE REHUSA A PEDIR DISCULPAS

Fue el 2 de diciembre cuando la joven cantante respondió al video, calificándolo de desagradable y malvado: “This video is evil and disgusting. Do not ever involve me or my music to benefit your inhumane agenda”.

En español, dice lo siguiente: “Este vídeo es malvado y repugnante. Nunca me involucres ni a mí ni a mi música para beneficiar tu agenda inhumana.

Posteriormente, la Casa Blanca, a través del portavoz Abigail Jackson, respondió a la crítica de Carpenter, negándose a pedir disculpas y a retirar el video de sus redes sociales, de una forma en la que continuó con referencias al trabajo de la cantante:

“Aquí tienes un mensaje Short n’ Sweet para Sabrina Carpenter: no nos disculparemos por deportar a peligrosos criminales ilegales, asesinos, violadores y pedófilos de nuestro país. Cualquiera que defienda a estos monstruos enfermos debe ser estúpido, ¿o es lento?”.

CANTANTES QUE HAN SIDO UTILIZADOS PARA CAMPAÑAS ANTIINMIGRANTES SIN AUTORIZACIÓN

Artistas como Olivia Rodrigo y Rihanna han compartido la misma posición de Carpenter:

1. Olivia Rodrigo: En el pasado noviembre, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) utilizó su canción ‘All-american bitch’ en campañas de deportaciones. El equipo de la artista reclamó el uso del tema sin autorización.

2. Rihanna: En 2018, la icónica intérprete decidió emprender acciones legales, luego del uso indebido de ‘Don’t stop de music’, que se escuchó durante un mitin de Trump.

Adele, The Rolling Stones, Jess Glynne y Mick Jagger también registraron las mismas situaciones.

Temas


Cantantes
Casa Blanca
Deportaciones

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


Donald Trump

Organizaciones


ICE

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

