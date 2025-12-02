¿Cuándo es la boda? Se compromete Miley Cyrus con su novio Maxx Morando
De acuerdo con People, el anillo que el músico le dio a la estrella pop es de oro amarillo de 14 quilates; además, Cyrus organizará su boda junto con un proyecto especial por los 20 años de ‘Hannah Montana’
Tras cuatro años de noviazgo y una relación estable, Miley Cyrus volverá a dar un paso importante en su vida personal, pues junto al productor Maxx Morando llegará al altar.
El compromiso salió a la luz luego de que la actriz y cantante fuera captada nuevamente luciendo el ostentoso anillo de compromiso durante el estreno mundial de ‘Avatar: Fuego y Cenizas en Los Ángeles’.
No fue para nada un ‘accidente’ que se revelara su nuevo estatus sentimental, ya que presumió el anillo en el dedo anular de la mano izquierda. La pareja incluso posó junta frente a las cámaras durante su paso por la alfombra roja.
Miley Cyrus joins fans at the world premiere. Hear her new song “Dream As One” (From Avatar: Fire and Ash). pic.twitter.com/iVogFZU2q6— Avatar (@officialavatar) December 2, 2025
LA HISTORIA DEL ‘ACEPTO’
Esta no era la primera vez que Miley lucía la joya: ya había sido vista portándola a mediados de noviembre, según el portal Deux Moi.
Aunque ninguno de los dos ha confirmado públicamente la noticia, la diseñadora Francesca Consulting, de la firma de joyería Jacquie Aiche, declaró a la revista People que realizaron un anillo “a medida”, con una piedra de talla cojín engastada en una banda gruesa de oro amarillo de 14 quilates, destinado para el ahora prometido de Cyrus.
Cyrus y Morando fueron vinculados sentimentalmente en diciembre de 2021, cuando se les vio con gestos cariñosos entre bastidores durante el especial navideño que la cantante realizó para NBC, La fiesta de Nochevieja de Miley, en Miami. Un año después, la relación quedó prácticamente confirmada cuando fueron fotografiados besándose en West Hollywood.
CELEBRANDO A ‘HANNAH MONTANA’
En 2026 se cumplirán 20 años de la llegada a la televisión de la serie juvenil ‘Hannah Montana’, proyecto que lanzó internacionalmente a Miley Cyrus, por lo que los fanáticos se han preguntado si habrá algún evento especial para conmemorar el aniversario.
Tras la reconciliación de Miley con Disney hace tres años, fue la propia actriz quien confirmó que hay planes. “Definitivamente estoy dedicando mucho de mi tiempo a pensar en cómo honrar a Hannah. Es una celebración muy especial y estoy emocionada por hacerla realidad”, dijo la cantante en el mismo evento donde trascendió su compromiso.