¿Cuándo es la boda? Se compromete Miley Cyrus con su novio Maxx Morando

Tras cuatro años de noviazgo y una relación estable, Miley Cyrus volverá a dar un paso importante en su vida personal, pues junto al productor Maxx Morando llegará al altar. El compromiso salió a la luz luego de que la actriz y cantante fuera captada nuevamente luciendo el ostentoso anillo de compromiso durante el estreno mundial de ‘Avatar: Fuego y Cenizas en Los Ángeles’. No fue para nada un ‘accidente’ que se revelara su nuevo estatus sentimental, ya que presumió el anillo en el dedo anular de la mano izquierda. La pareja incluso posó junta frente a las cámaras durante su paso por la alfombra roja.

LA HISTORIA DEL ‘ACEPTO’ Esta no era la primera vez que Miley lucía la joya: ya había sido vista portándola a mediados de noviembre, según el portal Deux Moi. Aunque ninguno de los dos ha confirmado públicamente la noticia, la diseñadora Francesca Consulting, de la firma de joyería Jacquie Aiche, declaró a la revista People que realizaron un anillo “a medida”, con una piedra de talla cojín engastada en una banda gruesa de oro amarillo de 14 quilates, destinado para el ahora prometido de Cyrus. Cyrus y Morando fueron vinculados sentimentalmente en diciembre de 2021, cuando se les vio con gestos cariñosos entre bastidores durante el especial navideño que la cantante realizó para NBC, La fiesta de Nochevieja de Miley, en Miami. Un año después, la relación quedó prácticamente confirmada cuando fueron fotografiados besándose en West Hollywood.