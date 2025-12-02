‘Tengo una conexión muy profunda con este país’: Dua Lipa se desborda de amor por los fans mexicanos
La estrella pop interpretó ‘Bésame Mucho’ en español durante un show donde interactuó con el público principalmente en este idioma
¡Se hizo realidad! Dua Lipa volvió a México para revivir de cerca el amor de los fanáticos de este país. Y, tal como se esperaba, la estrella europea logró un homenaje a la música mexicana al interpretar un cover de ‘Bésame Mucho’ ante un abarrotado Estadio GNP Seguros en la CDMX.
Su versión del bolero estremeció a los miles de asistentes, que atesoraron el instante en sus memorias. La expectativa sobre este momento específico del show había llenado de emoción a los fans durante los días previos. Cada asistente tenía su apuesta personal sobre cuál sería el tema elegido; sin importar la elección, todos presagiaban un momento inolvidable.
”Hoy quiero homenajear a una gran compositora mexicana, Consuelo Velázquez, cuya canción va ligada al corazón de tanta gente en el mundo. Me encanta, porque la historia dice que ella nunca había sido besada cuando la escribió. Yo creo que los compositores escribimos nuestros sueños para hacerlos realidad”, explicó en español a manera de introducción.
Dua lipa a los fans de México:“Siento una conexión muy profunda con este país y su hermosa gente, siempre voy a volver” pic.twitter.com/cojZvWmT3R— DUA LIPA ARGENTINA | Fan Account (@dualipanoticia) December 2, 2025
UNA NOCHE MÁGICA
Dua Lipa ofreció el primero de tres conciertos en la CDMX con un setlist repleto de sus grandes éxitos; entre canción y canción aprovechó para declarar su amor por México.
”Estar aquí esta noche es la cereza del pastel, y es la única manera en la que quería cerrar este tour. Muchas, muchas gracias por hacerme sentir tan en casa. Siento una conexión muy, muy profunda con este país y su hermosa gente. Siempre voy a volver”, expresó emocionada.
Después de esto, la cantante continuó con el show mostrando sus mejores armas en el baile y en el micrófono con coreografías perfectamente ejecutadas al ritmo de temas como “New Rules”, “Levitating”, “Houdini” y “One Kiss”.
“He soñado con esta noche desde que inicié el tour y con cómo se iba a sentir estar de vuelta aquí. Me siento muy agradecida. No dejo de pensar en todos los momentos increíbles que he vivido aquí... Gracias por su amor y su apoyo”, finalizó.
A la intérprete de ‘Levitating’ le quedan dos conciertos más en México: uno este martes en la CDMX y otro el viernes. (Con información de Reforma y El Universal).