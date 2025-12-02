‘Tengo una conexión muy profunda con este país’: Dua Lipa se desborda de amor por los fans mexicanos

¡Se hizo realidad! Dua Lipa volvió a México para revivir de cerca el amor de los fanáticos de este país. Y, tal como se esperaba, la estrella europea logró un homenaje a la música mexicana al interpretar un cover de ‘Bésame Mucho’ ante un abarrotado Estadio GNP Seguros en la CDMX.

Su versión del bolero estremeció a los miles de asistentes, que atesoraron el instante en sus memorias. La expectativa sobre este momento específico del show había llenado de emoción a los fans durante los días previos. Cada asistente tenía su apuesta personal sobre cuál sería el tema elegido; sin importar la elección, todos presagiaban un momento inolvidable.

”Hoy quiero homenajear a una gran compositora mexicana, Consuelo Velázquez, cuya canción va ligada al corazón de tanta gente en el mundo. Me encanta, porque la historia dice que ella nunca había sido besada cuando la escribió. Yo creo que los compositores escribimos nuestros sueños para hacerlos realidad”, explicó en español a manera de introducción.