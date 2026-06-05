Celebra Galilea Montijo cumpleaños 53 rodeada de amor y trabajo

Podrá tener muchos críticos y detractores, pero al parecer sus fans y seguidores son aún más numerosos. Por ello, Galilea Montijo es una de las figuras más importantes y vigentes del entretenimiento mexicano. Así celebró este viernes su cumpleaños número 53 rodeada de muestras de cariño y afecto. “Los amo, la camioneta está llena de regalos. Estoy sin palabras, llena de cariño, llena de amor y de salud, que es lo importante, y agradecida con la vida”, dijo Montijo al charlar a las afueras de Televisa con el periodista Edén Dorantes. “En la mañana me sorprendieron con mariachi, en el programa me apapacharon muchísimo y yo muy contenta”, expresó. “A esta edad yo cumplo feliz. Cumplo 53 años y me siento muy bien. Creo que la edad es solo un número, me siento bien”, agregó la titular del programa Hoy.

EL FUTURO LABORAL Montijo se mostró agradecida por los regalos de los fans y de su familia, quienes le han hecho sentir querida en este día. Además, aseguró ser una mujer agradecida espiritualmente y comprometida con el cuidado de su salud física. “Salud, muchos años para ver crecer a mis hijos es lo que le pido a Dios, y tener al amor de mi vida al lado; que me permita conocer lo más que pueda de esta vida. Me encanta viajar, tener amigos y me encanta tener energía para hacer lo que me gusta”, confesó la tapatía sobre su mayor deseo.

Además, confirmó que Odalys Ramírez, Diego de Erice, Wendy Guevara, Marie Claire Harp y Ricardo Margalef regresarán como parte del equipo de conductores de la cuarta temporada de ‘La Casa de los Famosos México’. “Estamos en eso, ya arrancamos con la campaña y ahí ya medio me enseñaron cositas. Vamos a hacer cosas bien padres este año en cuestión de ropa. No saben lo que viene para la casa; de lo que me he enterado digo: wow”.

Gali aseguró que la producción, a cargo de Ana María Noguerón, está ideando nuevas dinámicas para el reality que se realiza en conjunto entre Televisa y Endemol. “Es un programa al que le tengo mucho cariño porque fui habitante en algún momento y ahora como conductora algo tiene que ver. Y aparte no fui habitante, sino ganadora, y vivo con ellos. Este año lo único que les digo es que no vamos a dormir”, agregó.

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