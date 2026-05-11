Centenarios, Ted Turner y Cannes 2026

En medio de las notas desalentadoras en cuanto a producción y presencia del cine mexicano en el plano internacional, abril terminó también con la conmemoración de más centenarios relacionados con el Séptimo Arte.

El primero de ellos fue el pasado 30 de abril, fecha en la que se habría celebrado el cumpleaños número 100 de la primera actriz Cloris Leachman, quien, luego de debutar en el cine ahora sí que gritando “a todo lo alto” como la primera víctima de un asesino en la secuencia inicial de Kiss Me Deadly (Robert Aldrich, 1955), llegó a su consolidación en los años 70 tras ganar el Oscar a Mejor Actriz de Reparto por el clásico The Last Picture Show (Peter Bogdanovich, 1971) y protagonizar las comedias dirigidas por Mel Brooks como Young Frankenstein (1974) y High Anxiety (1977), hasta dar voz a la abuela en las películas animadas de The Croods (2013-2020).

Pero si bien Cloris pasó a mejor vida en plena pandemia, al fallecer a los 94 años el 27 de enero de 2021 como consecuencia de una embolia acompañada de contagio por COVID-19, el pasado viernes quien sí alcanzó a llegar a su prodigioso centenario fue el científico y naturalista británico David Attenborough, de quien días previos a este gran festejo recomendamos en este espacio el estreno por Netflix del documental A Life Among Gorillas (James Reed y Callum Webster, 2026), sobre sus inicios en el estudio de estos animales a finales de los años 70. En la plataforma también puede encontrarse A Life on Our Planet (2020).

Pero, volviendo a noticias tristes, a mediados de la semana pasada en este mismo medio se dio a conocer la noticia de la muerte de Ted Turner, el visionario fundador de la cadena de noticias CNN, a los 87 años de edad. Sin embargo, faltó comentar que, entre otros tantos negocios que lo convirtieron en uno de los billonarios pioneros en la adquisición de medios de comunicación, además de ser un reconocido filántropo y ambientalista, el cine le debe —a partir de su amor por el clásico Gone with the Wind (Victor Fleming, 1939), su película favorita— el rescate y remasterización de clásicos hollywoodenses que propiciaron la creación de Turner Classic Movies (TCM).

Y pues, como en relación con el espectáculo existe el dicho aquel de “el show debe seguir”, el día de hoy se lleva a cabo en Cannes, Francia, la inauguración de la edición 79 de este prestigioso festival de cine, en el cual —aunque, como ya también comentamos al anunciarse la selección oficial de películas, México está “de capa caída” en relación con años anteriores— destacan talentos reconocidos como Diego Luna con su más reciente obra como director y Guillermo del Toro con el estreno en 4K de Pan’s Labyrinth con motivo del vigésimo aniversario de su estreno, mientras que, en contraste, España hace historia con tres películas compitiendo por la Palma de Oro.