¡Charla exclusiva! Taylor Swift revela cómo Jessie inspiró la canción principal de ‘Toy Story 5’

La ciudad de Los Ángeles se había inundado de carteles con el personaje de la vaquera Jessie debajo de las iniciales TS. Y lo que parecía una abreviación del título ‘Toy Story’ escondía, en realidad, la secreta colaboración de Taylor Swift. Sin que nadie lo supiera, ella compuso la nueva canción de la banda sonora, ‘I Knew It, I Knew You’, volviendo a las raíces de la música country e inspirándose en el personaje de la muñeca Jessie. La letra habla del paso del tiempo, que puede llegar a separarnos de alguien —o a un muñeco de su dueño— aunque el cariño nunca se pierde, basándose en la historia en la que ‘Jessie’ vuelve a la casa de su primera dueña, Emily, quien la había abandonado en Toy Story 2.

Y después del gran estreno mundial, en el mismo Teatro Dolby donde se entregan los premios Oscar, sorprendió todavía más cuando apareció sobre el escenario una enorme figura junto a Taylor Swift, quien interpretó en vivo la canción que ya se convirtió en una de las favoritas para la próxima temporada de premios en la categoría de Mejor Canción. Parecía apenas un ensayo de lo que podría verse en una futura ceremonia, porque en la sala también estaba Conan O’Brien, quien en ‘Toy Story 5’ presta su voz al personaje Smarty Pants. Pero aquello apenas era el principio. Cuando parecía que la presentación había terminado, apareció en otro piano el compositor Randy Newman para interpretar el clásico ‘Yo Soy Tu Amigo Fiel’ a dúo con Taylor Swift.

Y aquel estreno fue hasta el infinito y más allá, porque afuera la celebración continuó con dos fiestas por separado. La alfombra roja de Hollywood Boulevard —que en realidad era azul— se había convertido en un pequeño parque de diversiones con los personajes de Woody, Jessie y Buzz alrededor de diferentes puestos de pizza, helados y juguetes.

Pero del otro lado de la calle, a puertas cerradas dentro del Hard Rock Café, estaban los verdaderos protagonistas rodeados de una galería de memorabilia, incluyendo algunos trajes de Michael Jackson y una gorra de Jimi Hendrix. Ahí habíamos entrado también nosotros, en exclusiva, para recibir a Taylor Swift con un recuerdo muy especial bajo el brazo: un VHS del primer video de Toy Story que ella había visto, para que se lo autografiaran sus protagonistas. “Significa todo para mí ser parte del universo de estas producciones de cine”, fueron las primeras palabras de Taylor antes de asegurar:

“Toy Story 5 es mi favorita de todas las historias de Toy Story. Es una obra maestra. Tengo demasiada suerte”. ¿Cómo surgió la idea de componer la canción de la banda sonora de Toy Story 5, I Knew It, I Knew You? Taylor Swift: —Los directores, Andrew Stanton y Hannah Harris, fueron quienes me buscaron y me dejaron experimentar, encontrando mi propia inspiración dentro de la historia. Joan Cusack también hizo un trabajo extraordinario con la voz de Jessie y fue un honor componer para ella. De verdad, me siento muy afortunada de haber escrito la canción del final.

¿Qué es lo que tanto te gusta de la historia del personaje de Jessie? Taylor Swift: —Sin ánimo de hacer spoilers, amo a Jessie desde que la vi en la segunda película. Vi cómo le rompieron el corazón, disfrutamos sus triunfos y aprendimos bastante sobre el inicio de su historia. Pero en Toy Story 5 vemos cómo desarrolló su carácter y cómo nos deja varias lecciones con las que yo también me pude identificar por la manera en que creció y aprendió de sus experiencias y recuerdos, no solo con Bonnie, sino también con Emily. ¿Cómo te gustaría que reaccionemos al escuchar tu canción? Taylor Swift: —Sería increíble que pensaran en alguien con quien conservan los mejores recuerdos, pero a quien hace mucho tiempo que no ven. Que extrañen la posibilidad de volver a ser parte de sus vidas o que imaginen lo que sería reencontrarse con esa persona. Me gustaría que esos recuerdos no fueran los últimos, porque cuando miramos hacia nuestra infancia encontramos momentos muy especiales.

¿La primera vez que viste Toy Story? Taylor Swift: —Tenía cinco años cuando vi la primera Toy Story y las vi todas muchísimas veces. Es un mundo de imaginación increíble, con mucha comedia envuelta en tragedias, que acompañó el crecimiento de tantos niños como yo. Por eso siento que es tan importante que me hayan abierto las puertas de algo que apreciamos tanto en mi familia. Mientras las muñecas Barbie cobraron vida en el cine, en ‘Toy Story 5’ los juguetes corren peligro de desaparecer. Quienes vieron la primera película ya tienen más de 30 años y ahora son sus hijos quienes deberían jugar con Woody y Buzz Lightyear. Pero, tal como ocurre en la realidad, la nueva historia demuestra que están siendo reemplazados por las tabletas digitales, representadas por el nuevo personaje de ‘Lilypad’. Tom Hanks sigue siendo la voz original en inglés de Woody, al igual que Tim Allen con Buzz Lightyear, mientras que Greta Lee se incorpora como la voz de Lilypad.

Pero el doblaje en español también reúne a varias superestrellas, como Belinda en la versión latina de Lilypad, además de otras incorporaciones famosas: Bad Bunny (Pizza con Anteojos), Bizarrap (Santa de Jardín), Migue Granados (Dr. Locuaz) y nada menos que Penélope Cruz (Flamenco). Woody sigue teniendo en español la voz de Arturo Mercado Jr., quien reemplazó a Carlos Segundo desde la tercera película. Buzz, por su parte, conserva la clásica interpretación de José Luis Orozco. Ninguno de ellos estuvo en la premiere mundial, pero al menos pudimos hablar con la actriz brasileña Marisa Silva, quien da voz en portugués al personaje de Lilypad, el mismo que interpreta Belinda en español.