Mel Gibson y Rosalind Ross anuncian su separación tras nueve años de relación
El actor y director estadounidense y la guionista confirmaron el fin de su relación, que había permanecido en privado durante el último año
Mel Gibson y la guionista y cineasta Rosalind Ross anunciaron oficialmente su separación tras nueve años de relación, de acuerdo con información confirmada a medios estadounidenses.
La pareja decidió mantener la ruptura en privado, ya que la relación habría terminado hace aproximadamente un año, pero el anuncio se hizo público hasta finales de 2025.
Gibson, de 69 años, y Ross, de 35, se conocieron en 2014 a través de amigos en común dentro de la industria cinematográfica.
Su relación se extendió por casi una década y, como fruto de ese vínculo, nació su hijo Lars en enero de 2017, poco antes de que el actor recibiera una nominación al Oscar por su trabajo como director.
En el comunicado conjunto, ambos señalaron que, aunque cerrar esta etapa resulta doloroso, se sienten agradecidos por la familia que formaron y dejaron claro que seguirán priorizando la crianza compartida de su hijo, manteniendo una relación cordial enfocada en su bienestar.
Durante su relación, la pareja también enfrentó situaciones complejas fuera del ámbito personal. A inicios de 2025, su vivienda en Malibú fue destruida por los incendios forestales en California, aunque todos lograron evacuar sin que se reportaran daños personales.
¿Quiénes son Mel Gibson y Rosalind Ross?
Rosalind Ross ha desarrollado su carrera como guionista y directora, además de haber trabajado junto a Gibson en distintos proyectos cinematográficos.
Por su parte, Mel Gibson es una de las figuras más reconocidas de Hollywood, tanto por su trayectoria como actor como por su faceta detrás de la cámara. Con esta separación, ambos cierran un capítulo de casi nueve años, con el compromiso de mantener una relación respetuosa por el bien de su hijo.
Ross y Gibson coincidieron de manera directa en el cine con Father Stu (2022), película en la que Ross fue guionista y Gibson participó como actor, interpretando al padre del protagonista.
Ese largometraje representa la colaboración más clara entre ambos dentro de un mismo proyecto estrenado, además de otros trabajos de desarrollo y escritura en los que Ross ha estado vinculada de forma menos visible.
En cuanto a la filmografía de Gibson, sus títulos más reconocidos como actor incluyen Corazón Valiente, Mad Max, Arma Mortal, El Patriota y Señales.
Como director, destacan La Pasión de Cristo, Apocalypto y Hasta el Último Hombre, consolidándolo como una de las figuras más influyentes de Hollywood tanto frente como detrás de la cámara.