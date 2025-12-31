Mel Gibson y Rosalind Ross anuncian su separación tras nueve años de relación

Mel Gibson y la guionista y cineasta Rosalind Ross anunciaron oficialmente su separación tras nueve años de relación, de acuerdo con información confirmada a medios estadounidenses.

La pareja decidió mantener la ruptura en privado, ya que la relación habría terminado hace aproximadamente un año, pero el anuncio se hizo público hasta finales de 2025.

Gibson, de 69 años, y Ross, de 35, se conocieron en 2014 a través de amigos en común dentro de la industria cinematográfica.

Su relación se extendió por casi una década y, como fruto de ese vínculo, nació su hijo Lars en enero de 2017, poco antes de que el actor recibiera una nominación al Oscar por su trabajo como director.

En el comunicado conjunto, ambos señalaron que, aunque cerrar esta etapa resulta doloroso, se sienten agradecidos por la familia que formaron y dejaron claro que seguirán priorizando la crianza compartida de su hijo, manteniendo una relación cordial enfocada en su bienestar.