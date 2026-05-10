¡Con el amor de papá! Felicita Chayanne a las mamás de México por el 10 de mayo
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El intérprete de ‘Humanos a Marte’ se encuentra en la etapa final de la gira ‘Bailemos Otra Vez’, con la que se presentó en Saltillo hace unas semanas
Apenas las mamás, tías, hijas, sobrinas y hasta fans varones estaban superando el concierto en vivo de Chayanne, realizado hace unos días en el Estadio Francisco I. Madero, cuando el puertorriqueño acaparó nuevamente la atención en redes sociales debido a que felicitó a las mamás mexicanas por el Día de las Madres.
“Cómo olvidar uno de los días más bonitos y especiales del año... El día de las mujeres que nos enseñaron el verdadero significado del amor... Feliz Día de las Madres”, escribió el cantante junto a un video en donde hace “entrega” de un hermoso y colorido ramo de flores a sus seguidoras.
El post en Instagram suma más de un millón y medio de “likes”, además de 25 mil comentarios hasta la tarde del domingo, lo que demuestra que la audiencia del cantante celebró junto a él esta interacción.
BROMEA CON SUS FANS
Desde Facebook, el cantante de ‘Torero’ también hizo mención de que “cocinó” para las mamás mexicanas, por lo que exhortó a sus hijos a sorprenderlas en esta fecha especial.
“Hijos, ya les dejé lo del desayuno, para que por favor no dejen a su mamá sin la sorpresa de hoy”, publicó el cantante en su cuenta de Facebook ante sus más de 16 millones de seguidores en esa red social.
Con estas publicaciones, que no sólo fueron compartidas entre grupos de WhatsApp o en páginas de noticias, también se confirmó la sencillez y la estrategia con la que el puertorriqueño se maneja con su fandom, hecho que lo mantiene vigente y querido entre sus seguidores.
Apenas el pasado 25 de abril, Chayanne regresó a Saltillo como parte de su exitoso tour internacional ‘Bailemos Otra Vez’, en donde logró un sold out en el Estadio Madero y ofreció un recorrido por sus éxitos, bailó y provocó una fiebre “de amor” que estuvo presente entre las asistentes y el público en general de la ciudad.