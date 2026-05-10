¡Con el amor de papá! Felicita Chayanne a las mamás de México por el 10 de mayo

Apenas las mamás, tías, hijas, sobrinas y hasta fans varones estaban superando el concierto en vivo de Chayanne, realizado hace unos días en el Estadio Francisco I. Madero, cuando el puertorriqueño acaparó nuevamente la atención en redes sociales debido a que felicitó a las mamás mexicanas por el Día de las Madres.

“Cómo olvidar uno de los días más bonitos y especiales del año... El día de las mujeres que nos enseñaron el verdadero significado del amor... Feliz Día de las Madres”, escribió el cantante junto a un video en donde hace “entrega” de un hermoso y colorido ramo de flores a sus seguidoras.

El post en Instagram suma más de un millón y medio de “likes”, además de 25 mil comentarios hasta la tarde del domingo, lo que demuestra que la audiencia del cantante celebró junto a él esta interacción.