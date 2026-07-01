Confirma AP que la boda de Taylor Swift y Travis Kelce será este viernes en Nueva York

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    Confirma AP que la boda de Taylor Swift y Travis Kelce será este viernes en Nueva York
    Fiesta. El Madison Square Garden será el escenario de la esperada boda, según información difundida por The Associated Press. FOTO: AP

La agencia de noticias informó, con base en una fuente de seguridad, que el enlace de la pareja se celebrará en el Madison Square Garden

Las expectativas de los seguidores de Taylor Swift, así como el interés de la prensa y de numerosas celebridades, parecen estar por confirmarse. The Associated Press (AP) informó que la cantante y Travis Kelce celebrarán su boda este viernes en el Madison Square Garden, en Nueva York, de acuerdo con una fuente de las fuerzas del orden con conocimiento del operativo de seguridad.

La noticia se difundió rápidamente este miércoles, luego de que AP publicara la información basada en una fuente que pidió permanecer en el anonimato por no estar autorizada para hablar públicamente sobre el evento.

Según la agencia, Taylor Swift y Travis Kelce celebrarán su boda la noche del viernes en el Madison Square Garden.

LA FIESTA

Las festividades comenzarán con una cena de ensayo prevista para la noche del jueves, informó la fuente consultada por AP, la cual habló bajo condición de anonimato debido a la naturaleza confidencial del operativo de seguridad.

La especulación sobre el enlace entre la superestrella del pop y el jugador de futbol americano se intensificó durante los últimos días, tras semanas de versiones no confirmadas que apuntaban a una boda durante el fin de semana del 4 de julio en uno de los recintos más emblemáticos de Nueva York.

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Hasta el momento, ni Taylor Swift ni Travis Kelce han confirmado públicamente la información. De acuerdo con AP, el representante de la cantante no respondió a las solicitudes de comentarios realizadas por la agencia, incluida una enviada este miércoles. Mientras tanto, medios como The New York Times, People, USA Today y EFE han dado seguimiento a la expectativa generada por el posible enlace.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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