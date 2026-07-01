Confirma AP que la boda de Taylor Swift y Travis Kelce será este viernes en Nueva York

Las expectativas de los seguidores de Taylor Swift, así como el interés de la prensa y de numerosas celebridades, parecen estar por confirmarse. The Associated Press (AP) informó que la cantante y Travis Kelce celebrarán su boda este viernes en el Madison Square Garden, en Nueva York, de acuerdo con una fuente de las fuerzas del orden con conocimiento del operativo de seguridad.

La noticia se difundió rápidamente este miércoles, luego de que AP publicara la información basada en una fuente que pidió permanecer en el anonimato por no estar autorizada para hablar públicamente sobre el evento.

Según la agencia, Taylor Swift y Travis Kelce celebrarán su boda la noche del viernes en el Madison Square Garden.