Luis Miguel alcanza el Billions Club de Spotify con ‘Ahora Te Puedes Marchar’

Mientras continúan las especulaciones sobre una supuesta hospitalización de Luis Miguel en Nueva York por un presunto problema cardiaco, el cantante sigue sumando logros en su carrera musical al ingresar al Billions Club de Spotify. Con “Ahora Te Puedes Marchar”, Luis Miguel superó las mil millones de reproducciones en la plataforma de streaming. La noticia fue anunciada por Warner Music México a través de sus redes sociales, donde celebró que el llamado ‘Sol de México’ alcanzara este importante récord. Con ello, “Ahora Te Puedes Marchar” se convierte en la primera canción de Luis Miguel en ingresar al selecto grupo de temas que han superado los mil millones de reproducciones en Spotify, consolidando la vigencia del intérprete entre las nuevas generaciones y sus seguidores de siempre.

¿QUÉ LOGRÓ LUIS MIGUEL EN SPOTIFY? “Luis Miguel se abre paso en el Billions Club de Spotify por alcanzar las mil millones de reproducciones de ‘Ahora Te Puedes Marchar’. ¡Hoy toca seguir escuchándola sin parar para celebrar!”, escribió la disquera en su cuenta de Instagram. Este logro reafirma la importancia de la trayectoria del cantante, quien, pese a no haber lanzado música nueva recientemente, se mantiene vigente y conserva el respaldo de una amplia audiencia dentro y fuera de México. Actualmente, el intérprete cuenta con 21 millones 717 mil oyentes mensuales en su perfil oficial de Spotify. Entre sus canciones más escuchadas destacan ‘Ahora Te Puedes Marchar’, ‘La Incondicional’, ‘Hasta Que Me Olvides’ y ‘La Media Vuelta’.

EN SILENCIO El reconocimiento llega en un momento en el que el cantante permanece alejado del ojo público, mientras continúan las especulaciones sobre su estado de salud. En los últimos días han surgido versiones que señalan que Luis Miguel habría enfrentado complicaciones de salud e incluso que fue sometido a una cirugía cardiaca, acompañado por su pareja, Paloma Cuevas. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada oficialmente.

Hasta el momento, ni Luis Miguel ni su equipo han emitido algún pronunciamiento para confirmar o desmentir los rumores sobre una presunta hospitalización en un hospital de Nueva York. (Con información de Agencia México).

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