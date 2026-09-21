‘Conmigo no te metas’: Advierte Paola Rojas a Aleks Syntek por recordar su polémica

Una nueva víctima de las crisis mentales y emocionales de forma pública es la periodista Paola Rojas, quien reaccionó luego de que el cantante retomara públicamente un episodio de su vida personal relacionado con su separación de Zague quien desde una transmisión en vivo se lanzó y criticó a la periodista Paola Rojas al recordar el vergonzoso escándalo.

La presentadora de noticias, visiblemente molesta, pidió al cantante que sea respetuoso con su situación familiar, que se vio severamente afectada cuando se supo mediáticamente que el exfutbolista había sido infiel en pleno programa en vivo.

“Yo también tengo familia y, precisamente por eso, le pido a Aleks Syntek que conmigo no se meta y que no traiga de regreso a la memoria un episodio muy desafortunado que ya nos dañó lo suficiente como familia. Insisto, lamento lo que sea que le esté pasando, pero conmigo no te metas, Aleks, porque yo siempre te he respetado, así que sigamos así, por favor”, remató la conductora.