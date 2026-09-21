‘Conmigo no te metas’: Advierte Paola Rojas a Aleks Syntek por recordar su polémica
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La periodista reaccionó luego de que el cantante retomara públicamente un episodio de su vida personal relacionado con su separación de Zague
Una nueva víctima de las crisis mentales y emocionales de forma pública es la periodista Paola Rojas, quien reaccionó luego de que el cantante retomara públicamente un episodio de su vida personal relacionado con su separación de Zague quien desde una transmisión en vivo se lanzó y criticó a la periodista Paola Rojas al recordar el vergonzoso escándalo.
La presentadora de noticias, visiblemente molesta, pidió al cantante que sea respetuoso con su situación familiar, que se vio severamente afectada cuando se supo mediáticamente que el exfutbolista había sido infiel en pleno programa en vivo.
“Yo también tengo familia y, precisamente por eso, le pido a Aleks Syntek que conmigo no se meta y que no traiga de regreso a la memoria un episodio muy desafortunado que ya nos dañó lo suficiente como familia. Insisto, lamento lo que sea que le esté pasando, pero conmigo no te metas, Aleks, porque yo siempre te he respetado, así que sigamos así, por favor”, remató la conductora.
RESPONDE ENOJADA
Rojas, quien es titular del noticiero matutino en Imagen Televisión, tomó el espacio y lanzó un reclamo, asegurando que lamentaba la situación a la que la familia Syntek estaba expuesta por lo que dijo.
“De verdad lamento mucho que haya decidido hacer lo que está haciendo con su carrera y con su comunicación. Siempre lo he respetado, me parece que es un gran músico y, por eso, lamento lo que está pasando con él. Lo lamento también porque sé que tiene familia”, explicó la periodista.
Después de las críticas que el tecladista recibió en redes, Aleks ha recurrido a sus cuentas oficiales para defenderse y sostener su punto de vista acerca de que, en México, los artistas nacionales no reciben el apoyo que ameritan.
Hasta el momento, Syntek no ha hecho ningún pronunciamiento relacionado con la petición de Rojas. (Con información de El Universal)