Carín León enfrenta demanda de fans tras cancelar concierto en Las Vegas

Han pasado más de 10 días desde que el sonorense Carín León dejó vestidos, alborotados y hasta sentados a sus fans en The Sphere, luego de que argumentara que no pudo tomar un vuelo a Las Vegas, cancelando así su show. Sin embargo, las secuelas no han dejado de aparecer, ya que trascendió que un grupo de fans demandó al cantante por los gastos económicos provocados por esta cancelación. Este grupo de fans solicita el reembolso de sus boletos y una compensación por los gastos que realizaron para viajar a Estados Unidos. De acuerdo con Agencia México, el periodista Luis Alberto Medina entrevistó a Mariela, vocera de los fans que participan en la demanda, quien explicó que los asistentes afectados viajaron desde México, Perú, Chile y Argentina, con la intención de presenciar el esperado espectáculo del cantante.

¿POR QUÉ DEMANDAN A CARÍN LEÓN? La representante puso como ejemplo su propio caso y reveló que invirtió alrededor de 60 mil pesos para realizar el viaje. Sin embargo, aclaró que esa cantidad corresponde únicamente a sus gastos, pues acudió acompañada de tres familiares más. “Nosotros buscamos que le reembolsen el dinero, primero que nada, a todas las personas, y que nos den una compensación por todos los gastos que realizamos para vuelos, hoteles, transporte, toda la merch, todo el outfit que nos gastamos para ir a verlo”, explicó la representante legal. Además, enfatizó que hay personas que pagaron más de esa cantidad, ya que costearon el viaje en familia o con amigos.

“Yo aproximadamente 60,000 pesos. 60,000 pesos entre vuelos, hotel, todo lo que les estoy comentando, pero no fui sola, fui con tres familiares más. Entonces, imagínese la suma. He recibido casos que han gastado con 10, 15 personas un dineral”. Uno de los puntos que más llamó la atención fue el costo del boleto para el concierto. Mariela explicó que, en su caso, pagó 350 dólares por la entrada, cantidad que el periodista calculó en alrededor de 8 mil pesos, mientras que el resto de su presupuesto correspondió principalmente a vuelos, hospedaje, transporte y otros gastos relacionados con el viaje. Ante la pregunta de cuánto consideraría justo recibir como compensación, la vocera evitó establecer una cantidad y señaló que será el abogado quien determine lo que corresponde solicitar legalmente.

Nosotros buscamos que le reembolsen el dinero, primero que nada, a todas las personas, y que nos den una compensación por todos los gastos que realizamos para vuelos, hoteles, transporte, toda la merch”.

EL PRIMERO... EN CANCELAR Pese a la racha de éxito que llevaba cosechando el intérprete de ‘Ahí Estabas Tú’ con esta residencia en Las Vegas, se quedó ahora con el título de ser el primer artista en cancelar un show en el imponente escenario. Cuando se dio el anuncio de la cancelación, León dio su propia explicación a través de redes sociales. El cantante aseguró que su traslado estaba previsto desde Hermosillo, Sonora, pero que el primer avión presentó una falla en los frenos después de que él y su equipo abordaron. Ante el problema, buscaron una segunda aeronave y resultó con el mismo problema, lo que impidió por completo su llegada a la ciudad estadounidense.

Para no perder la fecha, León reprogramó este evento, pero hasta el próximo 15 de septiembre de 2027, algo que de plano no fue bien recibido por su fandom. (Con información de Agencia México)