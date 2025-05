¿Conoces la historia? Así fue como Lolita Cortés se enamoró de su hermano y tuvieron hijos

Cortés, reconocida por su participación como jueza en programas como La Academia y Las Estrellas Bailan en Hoy , sorprendió al público con una confesión que, aunque ocurrió hace años, sigue generando conversación por lo inusual de la situación. La actriz no solo confirmó que tuvo una relación amorosa con su hermanastro, sino que compartió cómo surgieron sus sentimientos desde la infancia y cómo fue el proceso que los llevó a convertirse en pareja.

“Me gusta mucho mi hermano. Cuando era muy niña decía: ‘qué guapo está este niño’. Yo tendría 5 años y él 8, yo moría por mi hermano”, recordó Cortés durante la conversación.

Aunque al tratarse de hermanastros no existe un vínculo sanguíneo que impida legalmente una relación sentimental, el tema no deja de causar controversia por la carga emocional y social que implica. Psicólogos y especialistas en vínculos familiares coinciden en que las relaciones entre hermanastros pueden generar confusión, especialmente cuando hay convivencia desde edades tempranas. No obstante, en el caso de Lolita Cortés y Sergio Romo, el reencuentro se dio tras más de una década de distancia.

“Nos dejamos de ver 13 años de la vida. Me lo encuentro en una gira y dije: ‘vamos a divertirnos un rato’, y terminamos siendo pareja. Me regresó a México y dos meses después tocan a la puerta y era él”, compartió la actriz.