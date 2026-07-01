¡Corre Julián Quiñones, correeeee!... aficionados quieren a Belinda lejos del goleador mexicano tras entregarle trofeo

La victoria de la Selección Mexicana ante Ecuador en el Mundial 2026 dejó una noche inolvidable para los aficionados. México consiguió avanzar en el torneo gracias a una actuación destacada de Julián Quiñones, quien fue protagonista dentro del campo y después acaparó miradas fuera de él. El delantero mexicano fue reconocido como el Mejor Jugador del Partido (MVP) luego de marcar el primer gol del encuentro y participar directamente en la segunda anotación, donde asistió a Raúl Jiménez para sentenciar el marcador.

Sin embargo, el momento que rápidamente se volvió viral ocurrió después del silbatazo final, cuando la cantante y actriz Belinda apareció para entregarle el trofeo al atacante tricolor. La intérprete felicitó al futbolista durante la ceremonia en la sala de prensa y le dedicó unas palabras que fueron captadas por las cámaras.

“Un gran partido y un gran gol”, expresó Belinda mientras entregaba el reconocimiento al jugador mexicano. Quiñones respondió con una sonrisa ante el comentario de la artista, en una escena que para muchos seguidores representó simplemente un momento de celebración, pero que en redes sociales se convirtió en motivo de bromas. AFICIONADOS LANZAN BROMAS Y PIDEN A QUIÑONES “CORRER” La interacción entre Belinda y Julián Quiñones provocó una ola de comentarios entre usuarios que rápidamente compartieron el video del encuentro. Algunos aficionados tomaron con humor la situación y comenzaron a escribir mensajes dirigidos al futbolista, haciendo referencia a la fama de la cantante y a sus relaciones sentimentales anteriores con figuras públicas. Entre los comentarios más repetidos aparecieron frases como: “¡Cuidado Quiñones! ¡Corre! ¡Correeeee!” y “No caigas Quiñones en la tentación por más que veas esos ojitos”. Otros usuarios siguieron la misma línea de humor: · “Beli te queremos pero no lo distraigas porfa, primero la selección y luego lo marcas jajaja” · “Él ya sabe cómo buen mexicano no voltear a ver para no meterse en problemas” · “Tres Doritos después... Quiñones en el próximo partido haciendo la Beli señal”

La reacción nació principalmente por la imagen pública de Belinda, quien durante años ha estado relacionada con distintas personalidades del entretenimiento y el deporte. Entre sus romances más conocidos se encuentran figuras como el exfutbolista mexicano Giovani dos Santos, el ilusionista Criss Angel, además de los cantantes Lupillo Rivera y Christian Nodal, quienes estuvieron vinculados sentimentalmente con la artista. EL HISTORIAL DE BELINDA QUE ALIMENTÓ LOS COMENTARIOS Aunque la escena entre la cantante y el delantero fue completamente profesional, los usuarios aprovecharon la ocasión para recordar algunas etapas de la vida personal de Belinda. La artista mexicana ha sido una de las figuras más comentadas del espectáculo nacional, no solo por su música, sino también por las relaciones que ha tenido con personajes reconocidos. Ese historial fue utilizado por los aficionados para crear una narrativa divertida alrededor del encuentro con Quiñones, especialmente después de verlo recibir uno de los premios más importantes de su carrera deportiva. Sin embargo, detrás de las bromas en internet existe una realidad distinta: el delantero mexicano mantiene una relación con Ana Gabriela Quiñones Amato, modelo e influencer mexicana. La pareja tiene una hija en común llamada Alanna, quien nació en diciembre de 2023. Además, ambos tienen hijos de relaciones anteriores.

Como dato curioso, la entrega de premios en eventos deportivos suele convertirse en un momento viral porque reúne a figuras de diferentes ámbitos, mezclando música, entretenimiento y deporte en una sola escena. MÉXICO CELEBRA EL TRIUNFO Y QUIÑONES SE CONVIERTE EN FIGURA Más allá del momento viral con Belinda, la jornada fue especial para Julián Quiñones, quien se consolidó como una de las figuras ofensivas más importantes de México durante el torneo. Su gol ante Ecuador fue clave para encaminar la clasificación y mantener viva la ilusión de millones de aficionados. El delantero mostró velocidad, determinación y capacidad para aparecer en momentos importantes, características que lo llevaron a recibir el reconocimiento individual al finalizar el encuentro. Mientras las redes sociales continuaban comentando la entrega del trofeo, el nombre de Quiñones quedó asociado a una noche donde México avanzó y sus aficionados encontraron una nueva historia para recordar. Entre goles, celebraciones y bromas virales, el futbolista pasó de ser protagonista en la cancha a convertirse también en tendencia fuera de ella.

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