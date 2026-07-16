¡Ya en cines de Saltillo! Del héroe al villano: así luce el elenco estelar de ‘La Odisea’ de Christopher Nolan

El cineasta británico Christopher Nolan ha optado por un reparto repleto de estrellas para su esperada adaptación de ‘La Odisea’. Desde Matt Damon hasta Zendaya, pasando por Tom Holland y Anne Hathaway, todos forman parte de una película que se estrena hoy en los cines mexicanos, incluidos los de la ciudad. En esta versión, no todos los personajes son retratados exactamente como los imaginó Homero, sino que presentan una reinterpretación que, al menos en redes sociales, no fue bien recibida antes de su estreno. Se trata del texto fundacional de la literatura occidental. Nadie había acometido el transformar la obra, de casi 3 mil años de antigüedad, “como un moderno blockbuster hollywoodense”, según sus palabras.

Nolan rodó en seis países, con cámaras IMAX y favoreciendo los efectos prácticos ante el CGI. Buscaba tejer una colosal épica, con dioses y monstruos, pero que también se sintiera íntima. Matt Damon, un Odiseo más heroico Dibujado por Homero como un héroe con un lado oscuro, marcado por la ambición y la falta de escrúpulos, Nolan conserva algunos de esos matices, pero potencia el perfil más heroico de quien también es uno de los grandes protagonistas de la literatura universal. Ese Odiseo, más conocido por su nombre romano, Ulises, encuentra en Matt Damon una interpretación honesta y sólida, aunque no excepcional.

Anne Hathaway, la dureza y resiliencia de Penélope La actriz estadounidense apunta directamente a su segundo Óscar y de nuevo por un personaje secundario. Lo ganó por la Fantine de ‘Los miserables’ y podría repetir con esta Penélope que teje y desteje con paciencia y más rencor del que puede mostrar mientras su marido se ha olvidado de ella, sus pretendientes acaban con sus recursos y su hijo Telémaco está más perdido de lo que debería. Tom Holland, un Telémaco aniñado El más flojo de todas las estrellas de la película. Despojado del humor de Spider-man, Holland está fuera de tono en esta historia mucho más dramática de lo que está habituado y da vida a un Telémaco al que le falta la dureza que caracteriza a los personajes de epopeyas monumentales como es ‘La Odisea’.

Zendaya aporta glamour a la diosa Atenea La elegancia, la delicadeza y la belleza de Zendaya encajan a la perfección con el personaje de la diosa Atenea, la consejera de Odiseo en su viaje de 20 años que Homero convirtió en una gran aventura. La actriz se convierte en una diosa del siglo XIII antes de Cristo con la misma facilidad con la que es una guerrera futurista en ‘Dune’ o la novia de un superhéroe en ‘Spider-man’. Robert Pattinson, impecable como el traidor Antinoo El actor británico llena de matices su interpretación de este personaje que ya era odioso en los cantos homéricos y que Nolan lo hace aún más detestable, cobarde y ambicioso en su visión de este candidato a la corona de Ítaca, que no duda en usar todas las armas para que otros se enfrenten en su nombre a cualquiera que se interponga en su camino.

Lupita Nyong’o, el ramalazo feminista de Helena de Troya Ni secuestrada ni sometida, esa es la Helena de Troya de la película de Nolan, a la que interpreta Nyong’o, en un doble papel -también interpreta a su gemela Clitemnestra- que trata de oponerse a su destino dentro de los límites que le permite la sociedad clásica griega y que se revela tibiamente ante el autoritarismo de su marido, Menelao. John Legizamo, irreconocible como Eumeo El criado más fiel de Odiseo, con el permiso de Euriclea, tiene el irreconocible rostro de John Legizamo en un personaje que crece en importancia en la versión de Nolan, donde es el defensor incansable del rey de Ítaca frente a las decenas de pretendientes que buscan casarse con Penélope.

Charlize Theron, pura belleza para Calipso La belleza incuestionable de Charlize Theron la hacía la mejor candidata posible para encantar al guerrero Odiseo y desviarle durante nada menos que siete años de su regreso a Ítaca. Una perfecta representación de la tentación como la ninfa Calipso en la paradisíaca isla de Ogigia, que Nolan situó en la Duna Blanca de Dajla en el Sáhara Occidental. Samantha Morton, la perfecta bruja Circe Una bruja que transforma a los hombres en animales, esa es la Circe que dibujó Homero y que está interpretada por Samantha Norton en uno de los mejores episodios de esta película y que, junto al enfrentamiento contra el cíclope Polifemo o el encuentro con el adivino Tiresias y los espíritus de los guerreros muertos y no enterrados, aportan la ciencia ficción que tanto le gusta a Nolan.