Critican en redes a Yordi Rosado por ‘normalizar la pedofilia’ en entrevista con Luis de Llano

En el más reciente capítulo de “La Entrevista con Yordi Rosado”, el comunicador platicó con el productor de televisión Luis de Llano, quien habló sobre la existencia del catálogo de Televisa y su ‘relación’ con Sasha Sokol, exintegrante de Timbiriche. Lamentablemente, en su labor periodística, Yordi cometió algunos errores que las redes sociales no han dejado pasar, pues durante la entrevista donde De Llano admite que salió con Sasha, él asegura que le ‘cree a él’, a pesar de saber que la actriz y cantante era menor de edad en ese entonces.

Desde septiembre de 2020, Yordi Rosado lanzó en YouTube un programa que se ha convertido en el favorito de muchos, ya sea por las polémicas confesiones o las divertidas anécdotas, el comunicador ha logrado reunir más de 2 millones de seguidores en su canal de entrevistas. Sin embargo, no todo ha sido aplausos, en los últimos meses sus entrevistas con figuras como A ndrés García, Roberto Palazuelos y hasta Eugenio Derbez, han generado gran polémica, pues en muchos casos han confesado engaños, mentiras y hasta delitos.

“Yordi Rosado no le ‘saca las verdades’ a sus invitados. Yordi Rosado normaliza y aplaude, porque a Luis de Llano lo llenó de elogios y lo llamó mentor, a los delincuentes y abusadores. Normalizar la violencia y los abusos por una entrevista, no está bien. Mil planas”, comentó una usuaria en Twitter. Además de aplaudir su trayectoria, Yordi aseguró que el productor era una leyenda para la televisión y una figura digna de admiración.

“Luis de Llano: Vas a creerme o vas a creer lo que dicen las redes acerca de lo que pasó con Sasha? Yordi: “Claro que te creo a ti” Zassss.......es hora de ofrecer disculpas y meter la cabeza entre las rodillas”, comentó otro usuario en redes sociales. Hasta el momento, Yordi Rosado no ha comentado nada respecto a la denuncia de Sasha Sokol en Twitter, pero sus seguidores esperan que el comunicador pida disculpas pronto.

Esta no es la primera vez que Yordi es criticado por apoyar a figuras polémicas, en diciembre de 2021, durante la transmisión de su programa “De Noche”, Yordi entrevistó al productor de contenido para adultos, Alex Marín, junto con sus tres novias. Las redes sociales no dejaron pasar el hecho, y en diversas plataformas y medios digitales se la llamó “proxeneta” a Rosado, pues consideran que su aparición en televisión junto con estos personajes, no es nada más que promover la industria de la pornografía, donde grupos feministas y asociaciones civiles consideran que se victimiza el género femenino; además de estigmatiza la sexualidad femenina y desvaloriza la personalidad de las féminas.