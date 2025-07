$!Crónica de un viaje psicodélico a la luna; el espectacular homenaje de Pink Floyd en Saltillo

Así que cuando supe que en Saltillo harían un homenaje a The Dark Side of the Moon y otras canciones emblemáticas de la época, sabía que no podía perderme la oportunidad de disfrutar el espectáculo.

Después de la salida de Roger Waters y con David Gilmour como líder, las cosas cambiaron un poco. Sin embargo, la banda tuvo un nuevo renacer con su gira Delicate Sound of Thunder , que culminó con el polémico concierto que ofrecieron en Venecia el 15 de julio de 1989. Ese es el Pink Floyd que me marcó: el de las décadas de los setenta y ochenta.

Así que investigué más al respecto y pude conseguir un VHS del mítico concierto que hicieron en Pompeya en 1972, en un anfiteatro vacío y sin público. Esas escenas trastocaron mis sentidos y alimentaron mi obsesión por la banda, lo que me condujo naturalmente a uno de los mejores discos de toda la historia: The Dark Side of the Moon (1973) .

Ese ensamble tan particular, que fusiona la música sinfónica con el rock progresivo de Pink Floyd, me parece una gran idea.

Inside the Moon es una banda creada por Octavio Gavidia Ruíz y Jesús Humberto Callejas Lezama, cuyo objetivo es difundir la música de Pink Floyd en varias partes de México haciendo una atractiva fusión con lo sinfónico.

La primera canción que interpretaron fue Time, de The Dark Side of the Moon, donde se pudo disfrutar el resultado de dicha fusión, en la que todos los elementos de cuerdas, viento y percusiones decoraban magistralmente los acordes distorsionados de la guitarra eléctrica. Así nos condujeron por otras canciones emblemáticas como Money y Us and Them, del mismo álbum.

La segunda sorpresa para mí fue cuando tocaron The Great Gig in the Sky, donde se denotó la fuerza de la melódica voz de una de las cantantes de la banda de Xalapa. Me parece una canción muy compleja de interpretar debido a la gran variedad de tonos altos que exige.

Después nos llevaron a la psicodelia total con Shine On You Crazy Diamond, mientras se proyectaba un alucinante diamante. Con esta canción, lo mejor que puedes hacer es dejarte llevar por la estridencia que provoca durante sus 13 minutos de duración. Concluyeron esa primera parte del concierto con Welcome to the Machine.

Posteriormente hicieron un intermedio para que los asistentes fueran a tomar algo, y regresaron con canciones de otro de sus álbumes más emblemáticos: The Wall (1979).

Así comenzó la segunda parte con canciones tan icónicas como Hey You y Mother. Los fans podíamos sospechar que se acercaba el momento cumbre de la noche, y así fue con Another Brick in the Wall, la canción más famosa de la banda.