¿La vas a ver? Lanza Disney+ el tráiler oficial de la docuserie de Taylor Swift ‘The End of an Era’

La plataforma de ‘streaming’ Disney+ lanzó este jueves el tráiler oficial de la docuserie de seis episodios ‘The End of an Era’ de la cantante estadounidense Taylor Swift, que se estrenará el 12 de diciembre con los dos primeros capítulos.

El tráiler de la docuserie, publicado en la cuenta de YouTube de Disney+, dura 2 minutos y 31 segundos y enseña la participación en la gira de cantantes como Gracie Abrams, Sabrina Carpenter, Ed Sheeran y Florence Welch, su banda, bailarines y equipo técnico, además de su prometido Travis Kelce y familiares como su madre.

”Soy muy consciente de las fuerzas misteriosas que actúan y sobre las que nunca tendré control,” empieza contando Taylor Swift mientras se ven imágenes de los momentos previos al inicio de los conciertos de la gira. “Este espectáculo creó una experiencia de conexión para unas 70 mil personas al mismo tiempo. Hay algo muy especial en eso”, añade la superestrella.