¿La vas a ver? Lanza Disney+ el tráiler oficial de la docuserie de Taylor Swift ‘The End of an Era’

Show
/ 13 noviembre 2025
    ¿La vas a ver? Lanza Disney+ el tráiler oficial de la docuserie de Taylor Swift ‘The End of an Era’
    Detalles. El tráiler muestra entre bastidores la preparación de los conciertos de ‘The Eras Tour’. FOTO: CAPTURA DE PANTALLA

El jueves 12 de diciembre se podrán ver los primeros dos episodios de la docuserie y cada semana lanzarán dos nuevos, además de ‘The Final Show’, la película del último concierto de ‘The Eras Tour’

La plataforma de ‘streaming’ Disney+ lanzó este jueves el tráiler oficial de la docuserie de seis episodios ‘The End of an Era’ de la cantante estadounidense Taylor Swift, que se estrenará el 12 de diciembre con los dos primeros capítulos.

El tráiler de la docuserie, publicado en la cuenta de YouTube de Disney+, dura 2 minutos y 31 segundos y enseña la participación en la gira de cantantes como Gracie Abrams, Sabrina Carpenter, Ed Sheeran y Florence Welch, su banda, bailarines y equipo técnico, además de su prometido Travis Kelce y familiares como su madre.

”Soy muy consciente de las fuerzas misteriosas que actúan y sobre las que nunca tendré control,” empieza contando Taylor Swift mientras se ven imágenes de los momentos previos al inicio de los conciertos de la gira. “Este espectáculo creó una experiencia de conexión para unas 70 mil personas al mismo tiempo. Hay algo muy especial en eso”, añade la superestrella.

PARA FANÁTICOS MUY FANS

Disney+ anunció que el jueves 12 de diciembre se podrán ver los primeros dos episodios de la docuserie y cada semana lanzarán dos nuevos, con lo cual, a finales de diciembre estarán todos los capítulos del documental disponibles.

Swift, en abril de 2024, llevó la cinta ‘Taylor Swift: The Eras Tour’ a Disney+, tras el éxito de taquilla de la película.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Todo un caballero! Snoop Dogg pidió permiso a Kim Kardashian para fumar cannabis en la fiesta de Kris Jenner

Paralelamente, este mismo 12 de diciembre también se estrenará en Disney+ ‘The Final Show’, la película del último concierto de ‘The Eras Tour’ que cuenta cómo fue el final de la gira en el estadio BC Place de Vancouver, Canadá, el 8 de diciembre de 2023. (Con información de EFE)

Temas


Documentales
Espectáculos
Streaming

Localizaciones


México

Personajes


Taylor Swift

Organizaciones


Disney

true

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Al menos cinco personas fueron detenidas en los operativos que se realizaron durante el 11 y 12 de noviembre.

Refuerzan GN y Ejército presencia en Michoacán
Visitantes y turistas pueden disfrutar de playas públicas abiertas los 365 días del año, Junto a la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, la gobernadora del estado Mara Lezama Recorrieron los accesos públicos en “El Parque del Jaguar”, para recorrer las cinco playas de esta Área Natural Protegida. En este sitio se podrá caminar, andar en bicicleta o simplemente descansar frente al mar, en entornos seguros y accesibles.

Gobierno de Quintana Roo reabre acceso gratuito en 5 playas de Tulum, gestionadas por la Sedena
Integrantes del CNTE se movilizaron de Palacio Nacional hacia la Cámara de Diputados.

Se planta CNTE en la Cámara de Diputados... y amenaza con protestas en Mundial de 2026
El consorcio acusó a la Corte de violar Estado de Derecho al avalar cobros dobles, una alerta para la IP en México.

Recurrirá Grupo Salinas a instancias internacionales tras fallo de la Corte
No hay una fecha establecida para el fin de la huelga, y más tiendas están preparadas para unirse si Starbucks no llega a un acuerdo contractual con el sindicato, dijeron los organizadores. FOTO:

Empleados de Starbucks inician una huelga en 65 tiendas de EU en concurrido Día del Vaso Rojo
El funcionario de EU descartó que se vayan a tomar medidas unilaterales en territorio mexicano.

Descarta Marco Rubio envío de tropas a México para combatir a cárteles del narco
Martha Lucía López sostiene una barca con una foto de su hijo Sergio Melendro López, desaparecido desde la erupción del Nevado del Ruiz, antes de que se lanzaran al río Guali, en Honda, Colombia.

40 años después continúa la búsqueda de los niños perdidos tras la erupción del volcán Nevado del Ruiz en Colombia

La Corte negó el impedimento para que la ministra Lenia Batres votara el proyecto.

Da Corte revés a Ricardo Salinas Pliego: Elektra deberá pagar 33 mil 306 mdp de impuestos