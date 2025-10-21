¡De Netflix a la Gran Pantalla! Proyectarán en cines el final de Stranger Things: ¿llegará a México?

¡De Netflix a la Gran Pantalla! Proyectarán en cines el final de Stranger Things: ¿llegará a México?

La exitosa serie producida por Matt y Ross Duffer y protagonizada por Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Winona Ryder y David Harbour concluirá el 31 de diciembre de 2025 tras cinco temporadas

Show
/ 21 octubre 2025
COMPARTIR

No hay plazo que no se cumpla ni fecha que no llegue, y esto es lo que sucederá con ‘Stranger Things’, que en vísperas de su final confirmó una noticia sorpresa para sus fanáticos a nivel internacional, especialmente para los estadounidenses: el episodio final podrá verse en salas de cine.

Este martes se hizo oficial el anuncio, marcando una nueva forma de despedir la serie que ha permanecido durante diez años y cinco temporadas en el streaming y en la preferencia del público fiel a Netflix.

De acuerdo con el sitio Puck News, la plataforma y los creadores cerraron acuerdos con una cadena de cines en Estados Unidos para estrenar el episodio final en salas, aunque con un lanzamiento posterior al de la plataforma.

UNA DESPEDIDA CINEMATOGRÁFICA

El anuncio resultó sorprendente no sólo para los medios, sino para los propios fans, pues días antes se había difundido que la empresa se negaba a llevar el épico final a la gran pantalla.

Algunos medios especializados aseguran que esta acción de Netflix es un guiño a la inspiración original de la historia: la época en que las salas de cine eran concurridas por niños que se emocionaban con las historias de ciencia ficción, tal como los ahora jóvenes protagonistas de la aventura en Hawkins.

Aunque la emoción y las preguntas ya imperan entre los fanáticos de los personajes, aún no se han dado mayores detalles sobre la venta de boletos, los horarios o las salas de cine que proyectarán el evento.

¿LLEGARÁ A MÉXICO?

Hace apenas unas semanas, ocurrió un caso similar en México con el debut de ‘Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl’: se anunció que llegaría a cines de Estados Unidos y, dos días después, se confirmó que el evento también alcanzaría a los fanáticos nacionales.

Por ello, se mantiene la esperanza de que las aventuras finales de ‘Once’ y sus amigos puedan ser vistas en México en alguna de las principales cadenas de cine.

LAS SORPRESAS DE LA SERIE

Esta temporada final estará dividida en tres lanzamientos: la primera parte debutará el 26 de noviembre y la segunda el 25 de diciembre, con el final programado para la víspera de Año Nuevo, es decir, el 31 de diciembre de 2025.

Además, el primer episodio durará 2 horas y 10 minutos, mientras que el segundo alcanzará 2 horas y 25 minutos. Los capítulos 3 y 4 tendrán una duración de 2 horas y 5 minutos cada uno, seguidos por otros cuya duración aumentará progresivamente hasta llegar a un final de 3 horas completas.

TE PUEDE INTERESAR: ¿De qué tratará? Afina Disney detalles para la filmación de ‘Hocus Pocus 3’

Matt Duffer explicó que los guiones fueron concebidos como “mini películas” con estructuras independientes, aunque interconectadas, y que los capítulos 4 y 8 serán los más cinematográficos, lo que justifica la iniciativa de despedir el show en las salas de cine.

TEMAS
Espectáculos
Streaming
Viral
Localizaciones
Estados Unidos
Personajes
Millie Bobby Brown
Organizaciones
Netflix

COMENTARIOS

Selección de los editores
El Gobierno de Claudia Sheinbaum dará prioridad al tren Derramadero–Saltillo–Ramos por la alta demanda de transporte laboral.

Priorizará Gobierno de Sheinbaum construcción del tramo ferroviario Derramadero-Saltillo-Ramos ante alta demanda de transporte
El plazo para que México entregue el agua acordada a Estados Unidos vence este 24 de octubre.

Escala conflicto por el agua: Piden en Texas incluir acuerdo en la negociación del T-MEC

El dengue hemorrágico es el tipo más grave; los casos se mantienen en otoño ante la mayor resistencia del mosquito.

Coahuila: Alertan por mayor resistencia del mosquito del dengue
El mediocampista inglés volvió a marcar la diferencia en el Santiago Bernabéu, donde fue ovacionado por la afición blanca.

Bellingham le da la victoria al Real Madrid sobre la Juventus en la Champions League
Sorpresa. La película producida por SONY logró este jueves sobrepasar los 400 millones de minutos rerpoducidos, según dio a conocer Netflix.

¡Logro para Netflix! Confirma que ‘KPop Demon Hunters’ tendrán muñecas y juguetes con Mattel y Hasbro

Oposición acusa intento de control político y militarización del país.

Dan luz verde a Sheinbaum: la Marina tendrá poder cibernético y más control operativo
El titular de la SSPC ratificó su compromiso de prevenir, vigilar y atender la seguridad de la población.

García Harfuch supervisa acciones de seguridad en Gómez Palacio, municipio prioritario de Durango
El caso de Ana María Serrano continúa siendo un referente en la lucha contra la violencia de género, que trasciende fronteras y generaciones.

‘La luz al final del túnel se llama justicia’: madre de Ana María Serrano alerta sobre posible liberación del presunto feminicida