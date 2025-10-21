¡De Netflix a la Gran Pantalla! Proyectarán en cines el final de Stranger Things: ¿llegará a México?

No hay plazo que no se cumpla ni fecha que no llegue, y esto es lo que sucederá con ‘Stranger Things’, que en vísperas de su final confirmó una noticia sorpresa para sus fanáticos a nivel internacional, especialmente para los estadounidenses: el episodio final podrá verse en salas de cine. Este martes se hizo oficial el anuncio, marcando una nueva forma de despedir la serie que ha permanecido durante diez años y cinco temporadas en el streaming y en la preferencia del público fiel a Netflix. De acuerdo con el sitio Puck News, la plataforma y los creadores cerraron acuerdos con una cadena de cines en Estados Unidos para estrenar el episodio final en salas, aunque con un lanzamiento posterior al de la plataforma.

The series finale of ‘STRANGER THINGS’ will actually be released in theaters.



• Will happen on New Year’s Eve, same day as the Netflix release



• Previously no plans to release in theaters but talks have evolved



(Source: https://t.co/qLxd9AbrEA) pic.twitter.com/MckHxdx76t — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) October 21, 2025

UNA DESPEDIDA CINEMATOGRÁFICA El anuncio resultó sorprendente no sólo para los medios, sino para los propios fans, pues días antes se había difundido que la empresa se negaba a llevar el épico final a la gran pantalla. Algunos medios especializados aseguran que esta acción de Netflix es un guiño a la inspiración original de la historia: la época en que las salas de cine eran concurridas por niños que se emocionaban con las historias de ciencia ficción, tal como los ahora jóvenes protagonistas de la aventura en Hawkins. Aunque la emoción y las preguntas ya imperan entre los fanáticos de los personajes, aún no se han dado mayores detalles sobre la venta de boletos, los horarios o las salas de cine que proyectarán el evento.

¿LLEGARÁ A MÉXICO? Hace apenas unas semanas, ocurrió un caso similar en México con el debut de ‘Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl’: se anunció que llegaría a cines de Estados Unidos y, dos días después, se confirmó que el evento también alcanzaría a los fanáticos nacionales. Por ello, se mantiene la esperanza de que las aventuras finales de ‘Once’ y sus amigos puedan ser vistas en México en alguna de las principales cadenas de cine.

LAS SORPRESAS DE LA SERIE Esta temporada final estará dividida en tres lanzamientos: la primera parte debutará el 26 de noviembre y la segunda el 25 de diciembre, con el final programado para la víspera de Año Nuevo, es decir, el 31 de diciembre de 2025. Además, el primer episodio durará 2 horas y 10 minutos, mientras que el segundo alcanzará 2 horas y 25 minutos. Los capítulos 3 y 4 tendrán una duración de 2 horas y 5 minutos cada uno, seguidos por otros cuya duración aumentará progresivamente hasta llegar a un final de 3 horas completas.