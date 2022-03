“Dance Fever” nuevo disco de Florence + The Machine llega el 13 de mayo

TE PUEDE INTERESAR:

Florence + The Machine no había vuelto a sacar un nuevo sencillo desde que en 2021 lanzara “Call Me Cruella” como parte de la BSO de la película de Disney “Cruella”.

Su último trabajo discográfico fue “High As Hope” lanzado en 2018.

La británica de indie rock inició su trayectoria en 2009 cuando lanzó su primer disco, “Lungs” (2009), que incluía temas como “Dog Days Are Over” por el que ganó el premio Brit al mejor álbum británico. tras su disco debut le siguieron “Ceremonials” (2011), “How Big, How Blue, How Beautiful” (2015), “High As Hope” (2018) y éxitos como el tema “Shake It Out”.

Con información de la Agencia EFE.