Dave Mustaine habla sobre el final de Megadeth, su último álbum y la gira de despedida en 2026

Dave Mustaine, líder y fundador de Megadeth, confirmó que el próximo álbum homónimo de la banda y la gira mundial This Was Our Life, programada para iniciar en 2026, marcarán el cierre definitivo del grupo tras más de cuatro décadas de trayectoria en el metal. El anuncio fue hecho durante una entrevista emitida el 5 de diciembre en el programa Trunk Nation With Eddie Trunk de SiriusXM, donde el músico de 64 años detalló los motivos que lo llevaron a tomar esta decisión. TE PUEDE INTERESAR: Paulina Villarreal, de The Warning, es nombrada la Mejor Baterista de Rock 2025 por Modern Drummer La gira This Was Our Life será el último recorrido internacional de la agrupación y acompañará el lanzamiento del álbum Megadeth, previsto para enero de 2026 mediante el sello Tradecraft de Mustaine y el nuevo sello BLKIIBLK del Frontiers Label Group. Este trabajo discográfico será la continuación de The Sick, The Dying... And The Dead! de 2022.

LAS RAZONES DETRÁS DEL FINAL DE MEGADETH En declaraciones reproducidas por Blabbermouth, Mustaine explicó que la decisión responde principalmente a problemas físicos derivados de años de actividad musical. Expuso que padece complicaciones en manos, cuello, hombros y columna, incluyendo artritis, discos abultados y una fractura lumbar. El músico señaló que, si bien todavía puede cumplir con los requerimientos de estudio y grabación, notó limitaciones en su desempeño. “Hubo un periodo en el que estábamos trabajando y le dije a mi manager: ‘No sé cuánto tiempo más podré seguir con esto. Me duelen mucho las manos’”, expresó. Relató que la decisión final llegó después de conversar con su familia, sus compañeros de banda y realizar un proceso de reflexión personal. Añadió que siempre mantuvo la postura de retirarse cuando no pudiera entregar el 100 % en sus presentaciones, y descartó continuar si el desempeño musical se viera comprometido. Destacó que su situación económica le permite retirarse sin necesidad de prolongar su carrera. “No creo que haya ninguna razón para que sigamos tocando cuando no podemos dar el máximo”, dijo. “O sea, a menos que estés en apuros económicos y necesites seguir tocando, lo cual, por la gracia de Dios, he tenido éxito. He podido pagar todas mis cuentas. Todos los miembros de la banda cobran sus sueldos a tiempo. Hacemos todo según las reglas.” “Así que, como dije, algunos tendrán que seguir tocando porque no tienen nada más que hacer. Ahora bien, cuando pienso en qué voy a hacer después de colgar la guitarra, en relación con las giras, creo que seguiré haciendo música de alguna manera. Pero no como lo hacía con MEGS , porque si no puedo hacerlo y necesito dejar de tocar con mi primer amor, no voy a intentarlo de nuevo con otra persona”.

MEGADETH: UNA DESPEDIDA QUE PODRÍA EXTENDERSE VARIOS AÑOS Mustaine indicó que la gira final podría extenderse entre tres y cinco años, según declaró previamente a la revista Kerrang!. Esta proyección se debe al alcance global de la banda, que ha presentado conciertos de manera constante en diversos continentes. El líder de Megadeth anticipó que la gira abarcará múltiples fechas para despedirse de los seguidores que la banda ha reunido desde 1983. El músico también habló sobre la importancia de mantener dignidad artística al finalizar una carrera, señalando que algunos artistas permanecen en los escenarios aun cuando ya no pueden interpretar sus composiciones adecuadamente. DAVE MUSTAINE REFLEXIONA SOBRE SU CARRERA Y SALUD Dave Mustaine habló sobre los desafíos que ha enfrentado, entre ellos su recuperación de adicciones y su batalla contra el cáncer de garganta. Sin embargo, señaló que su perspectiva actual se centra en cuidar su salud y aceptar el paso del tiempo. Comentó que, tras la gira, continuará creando música de alguna forma, aunque no con una banda como Megadeth, debido al nivel de exigencia que implica mantener el proyecto. DAVE MUSTAINE ENVÍA MENSAJE A SUS SEGUIDORES A través de un comunicado de prensa, Mustaine agradeció a los fans de la banda por su apoyo a lo largo de más de cuatro décadas. Afirmó que la oportunidad de cerrar el ciclo en sus propios términos es una de las principales razones para realizar este último álbum y una gira global. “Es el momento perfecto para lanzar un nuevo álbum y para recorrer el mundo. También es el momento indicado para decirles que es nuestro último disco de estudio”, declaró. Añadió que Megadeth ha generado un impacto significativo en la música y que espera ver a sus seguidores durante los próximos años. El comunicado concluyó con un llamado a los fans para que celebren este cierre. “No se enojen, no estén tristes, alégrense por todos nosotros. Hemos hecho algo realmente maravilloso y probablemente no vuelva a suceder”, afirmó el músico.