¡Prepárate, Saltillo! Dará Megadeth gira de despedida en México; estos son los precios y sedes

La gira, titulada “The Endgame Tour” , recorrerá distintos países en 2026 y servirá también como plataforma para presentar el álbum final del grupo, que verá la luz en enero del mismo año. Este nuevo material discográfico, el número 17 en su trayectoria, será el último capítulo de una carrera iniciada en 1983, cuando Mustaine decidió fundar la banda tras su salida de Metallica .

Megadeth , una de las agrupaciones más influyentes del metal mundial, anunció oficialmente su gira de despedida, con tres fechas confirmadas en México . La banda encabezada por Dave Mustaine se presentará el 8 de mayo en la Arena Monterrey , el 10 de mayo en la Arena Ciudad de México y el 13 de mayo en la Arena Guadalajara . Con ello, el público mexicano tendrá la oportunidad de ser parte del cierre de una historia que marcó a generaciones enteras de seguidores del género.

TE PUEDE INTERESAR: ‘No les gusta quién soy’: Ángela Aguilar lanza un llamado al público tras ola de odio y ataques

El propio líder del grupo confirmó que este adiós llega en el mejor momento. “Hay muchos músicos que llegan al final de su carrera sin poder hacerlo en sus propios términos. Yo estoy justo ahí ahora”, declaró Mustaine. También destacó el impacto que Megadeth tuvo en el mundo de la música: “Creamos un estilo, una revolución. Cambiamos la forma en que se toca la guitarra y cambiamos el mundo”.

Durante más de cuatro décadas, Megadeth definió el sonido del thrash metal junto a bandas como Slayer, Anthrax y Metallica. Su virtuosismo, sus letras con carga política y su energía en el escenario consolidaron su estatus como una de las agrupaciones más respetadas del género. Han vendido más de 50 millones de discos, recibido múltiples nominaciones al Grammy y mantenido una base de seguidores fieles en todo el mundo.

Para México, el anuncio tiene un significado especial. El país ha sido una de las plazas más apasionadas para la banda, que ha incluido regularmente fechas en sus giras. La última visita fue en 2023, cuando participaron en festivales masivos que reunieron a miles de fanáticos. Ahora, la emoción es doble: será la despedida y el reencuentro final con una generación que creció con su música.

La preventa para miembros del club oficial de fans, conocida como “Cyber Army”, se llevará a cabo el 8 y 9 de noviembre, seguida de una preventa bancaria y la venta general a partir del 12 de noviembre. Se espera una alta demanda, pues las tres ciudades elegidas forman parte de los principales polos del metal en el país.

El anuncio de la gira llega acompañado de un mensaje que invita a celebrar, más que a lamentar. Mustaine pidió a los fans disfrutar esta etapa final: “No estén tristes, no estén enojados, sean felices por todos nosotros. Acompáñenme a celebrar estos próximos años”. El músico, de 63 años, también afirmó que planea cerrar su carrera “con gratitud y respeto” hacia los seguidores que lo han acompañado desde los inicios.

En cuanto al contenido del álbum final, Mustaine adelantó que será un disco “personal y contundente”, con el sonido clásico que los caracteriza, pero con un mensaje de cierre y agradecimiento. Aunque no se han revelado los temas del repertorio, se espera que los conciertos incluyan clásicos como Symphony of Destruction, Peace Sells, Holy Wars y A Tout Le Monde.