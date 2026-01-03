Famosos venezolanos celebran en redes la captura de Nicolás Maduro

La captura de Nicolás Maduro y de su esposa causó una auténtica sorpresa a nivel internacional, luego de que el expresidente venezolano fuera catalogado como dictador y terrorista por Donald Trump y su gobierno de Estados Unidos, quienes posteriormente afirmaron que Venezuela ahora es un país “libre”. Ante esta noticia, diversas celebridades venezolanas que en su momento huyeron del país no tardaron en manifestarse y celebrar el hecho a través de redes sociales.

Una de ellas fue Gaby Spanic, reconocida villana de telenovelas, quien compartió un emotivo mensaje con sus más de 3.5 millones de seguidores. “Este cierre de año también me regala una felicidad inmensa: ver que mi querida Venezuela por fin es libre. Y lo digo con el corazón en alto: me llena de orgullo ser venezolana. A mi gente hermosa de Venezuela, este nuevo tiempo es de esperanza, de reconstrucción y de luz. Nunca olvidemos la fuerza, la dignidad y el amor que nos sostuvo”.

Otro de los más comentados fue el creador de contenido La Divaza, quien ha sido afectado políticamente por su abierto rechazo al gobierno de Maduro. “¡Cayó Maduro! ¡Ay, aquí la gente se va despertando, son las 6 de la mañana! ¡Marica, estoy feliz! Yo salí a correr, ¡cayó Maduro! ¡Dios mío, no puede ser! Donald Trump publicó que cayó Maduro. Yo no pensé estar viva para este momento, de pana”, expresó el youtuber.

¿QUÉ FAMOSOS RECHAZARON A MADURO? Con sus 2.2 millones de seguidores, Alicia Machado también compartió la alegría que le provocó la captura del exmandatario. La actriz se grabó bailando Como buen venezolano como acto de celebración, acompañando el video con un mensaje en el que exaltó la libertad de su país. “¡Viva Venezuela, mi patria querida! ¡El gran principio del fin! ‘Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros?’”, escribió la ex Miss Universo junto al video en el que aparece aplaudiendo y bailando con una amplia sonrisa.

Por su parte, el cantautor Ricardo Montaner, otro de los venezolanos más reconocidos a nivel internacional, escribió: “Señor, cuida y bendice al pueblo venezolano. Llévate a los malos y permite que la paz reine, que tu amor y misericordia guíen el futuro de todos los que te aman. Amén”.