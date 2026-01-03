Famosos venezolanos celebran en redes la captura de Nicolás Maduro

    Famosos venezolanos celebran en redes la captura de Nicolás Maduro
    Postura. Actores, cantantes y creadores de contenido celebraron lo que consideran un nuevo capítulo para Venezuela. FOTO: ESPECIAL

Gaby Spanic, Alicia Machado, La Divaza y Ricardo Montaner reaccionaron al histórico suceso que ha conmocionado a nivel mundial

La captura de Nicolás Maduro y de su esposa causó una auténtica sorpresa a nivel internacional, luego de que el expresidente venezolano fuera catalogado como dictador y terrorista por Donald Trump y su gobierno de Estados Unidos, quienes posteriormente afirmaron que Venezuela ahora es un país “libre”.

Ante esta noticia, diversas celebridades venezolanas que en su momento huyeron del país no tardaron en manifestarse y celebrar el hecho a través de redes sociales.

Una de ellas fue Gaby Spanic, reconocida villana de telenovelas, quien compartió un emotivo mensaje con sus más de 3.5 millones de seguidores.

“Este cierre de año también me regala una felicidad inmensa: ver que mi querida Venezuela por fin es libre. Y lo digo con el corazón en alto: me llena de orgullo ser venezolana. A mi gente hermosa de Venezuela, este nuevo tiempo es de esperanza, de reconstrucción y de luz. Nunca olvidemos la fuerza, la dignidad y el amor que nos sostuvo”.

Otro de los más comentados fue el creador de contenido La Divaza, quien ha sido afectado políticamente por su abierto rechazo al gobierno de Maduro.

“¡Cayó Maduro! ¡Ay, aquí la gente se va despertando, son las 6 de la mañana! ¡Marica, estoy feliz! Yo salí a correr, ¡cayó Maduro! ¡Dios mío, no puede ser! Donald Trump publicó que cayó Maduro. Yo no pensé estar viva para este momento, de pana”, expresó el youtuber.

¿QUÉ FAMOSOS RECHAZARON A MADURO?

Con sus 2.2 millones de seguidores, Alicia Machado también compartió la alegría que le provocó la captura del exmandatario. La actriz se grabó bailando Como buen venezolano como acto de celebración, acompañando el video con un mensaje en el que exaltó la libertad de su país.

“¡Viva Venezuela, mi patria querida! ¡El gran principio del fin! ‘Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros?’”, escribió la ex Miss Universo junto al video en el que aparece aplaudiendo y bailando con una amplia sonrisa.

$!El cantante llamó a la oración y celebración espiritual.
El cantante llamó a la oración y celebración espiritual. FOTO: IINSTAGRAM

Por su parte, el cantautor Ricardo Montaner, otro de los venezolanos más reconocidos a nivel internacional, escribió:

“Señor, cuida y bendice al pueblo venezolano. Llévate a los malos y permite que la paz reine, que tu amor y misericordia guíen el futuro de todos los que te aman. Amén”.

$!Lele Pons eliminó sus post en redes, pero se mantuvo celebrando desde la sus historias de Instagram.
Lele Pons eliminó sus post en redes, pero se mantuvo celebrando desde la sus historias de Instagram. FOTO: INSTAGRAM

TE PUEDE INTERESAR: Sigue el drama: niega Will Smith acusación de acoso sexual de su exempleado

Lele Pons también se sumó a las reacciones. A través de sus historias de Instagram, compartió el seguimiento de las noticias desde Estados Unidos, pidió verificar la autenticidad de las imágenes y destacó la esperanza de reunificación de familias separadas por el exilio.

“Para los que decidan volver, que lo hagan sin miedo y con nuevas oportunidades. Por las familias que desean reencontrarse y por un futuro de libre voluntad para cada venezolano de pie”, escribió la creadora de contenido.

